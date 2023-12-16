Новогодняя красавица: сколько стоят елки в универмагах, торговых сетях и онлайн-магазинах Беларуси 3 16.12.2023, 13:32

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Есть вариант дороже 5500 рублей.

Елка — это один из главных атрибутов Нового года. Трудно себе представить праздник без украшения дерева. Самый удобный вариант — искусственная ель или пихта, которая не будет осыпаться и прослужит долгие годы.

Myfin.by решил сравнить цены на новогодние деревья в минских универмагах, торговых сетях и онлайн-магазинах.

ГУМ: от 114 до 1080 рублей

Как ранее сообщило государственное объединение «Столичная торговля и услуги», в минских универмагах представлено около 230 видов искусственных новогодних деревьев (ели, сосны).

В одном из главных универмагов Минска уже можно почувствовать атмосферу праздника и подготовки к Новому году. На главной лестнице можно увидеть большое разнообразие искусственных елок, предметов декора и различные украшения.

Праздничные деревья представлены в различных цветах и размерах. Есть как классические зеленые, так и белые и голубые ели. Деревья можно подобрать под свой бюджет, их стоимость — от 114 до 1080 рублей. Зависеть цена будет от высоты, материала и качества изделия.

Например, самая бюджетная пихта (размер — 1,3 метра) обойдется в 114,48 рубля, искусственная литая белая ель (размер — 1,65 метра) стоит 594 рубля. И самый дорогой вариант — заснеженная ель с декором (размер — 1,8 метра) за 1080 рублей.

ЦУМ: от 25 до 1296 рублей

Далее отправляемся в еще один популярный столичный универмаг. Стоит отметить, что выбор здесь еще больше, чем в ГУМе. От разнообразия новогодних деревьев разбегаются глаза.

Здесь можно найти как небольшие деревья, так и двухметровых красавиц. К слову, дорогие ели не отличить от настоящих. Сразу видно хорошее качество, за которое придется заплатить. Однако большое количество и небольших деревьев за приемлемую стоимость. Есть зеленые, белые, заснеженные ели на любой вкус. Здесь же можно выбрать и декор для украшения квартиры и новогоднего дерева.

Посмотрим, какие цены предлагает ЦУМ. Отметим, что подобрать можно на любой бюджет — от 25 до 1296 рублей. Конечно же, за 25 рублей можно приобрести маленькую зелено-белую елочку (0,6 метра), за 482 рубля предлагают высокую синтетическую ель (1,8 метра). А за 1296 рублей продается высокая синтетическая ель с эффектом заснеженности (2,1 метра).

«Корона» в ТЦ «Замок»: от 39 до 638,4 рубля

На очереди у нас гипермаркет «Корона». Мы выбрали тот, который находится в ТЦ «Замок». Хотя чаще всего ассортимент во всех магазинах сети предлагается примерно один и тот же. Дух Нового года здесь уже есть.

Выделенная праздничная зона так и намекает, что пора ставить красивую елку. Отдельно хочется отметить и красивые игрушки: Щелкунчик, снеговик, Дед Мороз, гномы. Такие элементы декора отлично впишутся в праздничный интерьер.

Ассортимент новогодних деревьев достаточно приличный — есть из чего выбрать. В основном представлены классические зеленые ели и пихты разных размеров. Цены, как и везде, зависят от размера, качества и материала новогоднего дерева. Стоимость варьируется от 39 до 638,4 рубля. За 39 рублей предлагается небольшая зеленая елочка (1,5 метра), за 115 рублей можно приобрести алтайскую пихту (1,6 метра), а за 638,4 рубля продается большая светло-зеленая ель (2,2 метра).

Green в ТРЦ Arena City: от 98,99 до 571,99 рубля

Следующей точкой, где мы решили искать новогодние ели, стал гипермаркет Green, который находится в ТРЦ Arena City. Выбор здесь немного меньше, чем у предыдущих магазинов, но тоже есть на что обратить внимание.

В Green уже подготовлена атмосферная новогодняя зона, где можно выбрать ели или праздничный декор. Есть и игрушки, которые украсят дом и создадут праздничное настроение: гномы, Дед Мороз, Снегурочка и многие другие.

Но перейдем к тому, ради чего сюда пришли, — искусственные ели и пихты, которые будем наряжать к Новому году. Ставка сделана на классику — зеленые деревья разных размеров, которые похожи на настоящие. Цены варьируются от 98,99 до 571,99 рубля. К примеру, за 98,99 рубля можно приобрести небольшую синтетическую елку (1,2 метра), за 191,99 рубля выставлено классическое дерево (1,5 метра), а за 571,99 рубля предлагается высокая синтетическая ель (1,8 метра).

Онлайн-гипермаркет 21vek.by: от 21 до 5580 рублей

Если нет настроения и времени выходить из дома — можно заказать искусственную ель онлайн. Мы решили посмотреть, какие варианты есть в популярном онлайн-гипермаркете.

Выбор тут действительно большой, правда, потрогать и увидеть вживую сразу же не получится. Если готовы выбирать по фото, то можно приступать. Елочки, сосны, пихты различных размеров и цветов — зеленые, голубые, белые, заснеженные. Варианты подойдут под любой бюджет: от 21 до 5580 рублей. Правда, стоит отметить, что самые дорогие варианты — это ели, размер которых составляет 5 метров. Поэтому они не подойдут для обычной квартиры. За 21 рубль можно взять маленькую зеленую елочку (60 см), за 111 рублей предлагается заснеженное дерево (0,9 метра), а за 246 рублей продается искусственная сосна с белыми кончиками.

Также попутно можно заказать элементы декора и игрушки, которыми планируете украшать дом и новогоднее дерево.

«МегаМолл»: от 85 до 3065,93 рубля

Отправляемся в интернет-магазин, у которого есть собственный шоурум, где можно увидеть новогодние деревья вживую, чтобы определиться с выбором. Здесь же можно приобрести новогодние аксессуары, гирлянды, игрушки и другой декор для дома.

Выбор елок тут действительно большой. Есть и классические варианты зеленых елей, и заснеженные, и голубые. Цены варьируются от 85 до 3065,93 рубля (на момент написания статьи действует скидка, поэтому стоят немного дешевле — прим. ред.). Самые дорогие варианты — это огромные елки (около 3 метров). Для квартиры такие высокие деревья вряд ли подойдут, поэтому посмотрим на более дешевые.

За 85 рублей продается классическая небольшая елочка (1,2 метра). За 290 рублей можно приобрести зеленую елку с шишками (180 см). В 1040 рублей обойдется большая заснеженная ель (2,4 метра). Если бюджет очень ограничен, но хочется создать праздничное настроение, то можно обратить внимание на мини-ель в горшке за 21 рубль.

За сколько можно купить искусственную елку в Минске?

Большинство крупных универмагов и магазинов уже подготовлены к Новому году. В каждой точке представлены искусственные ели и пихты, новогодний декор и украшения. Поэтому самое время выбирать и наряжать елку. Кстати, по этой ссылке рассказываем, какие сейчас тренды на праздничный декор и как правильно украсить елку и квартиру.

Стоимость искусственных елей будет зависеть от нескольких факторов: размер дерева, материал и наличие декора на дереве. В магазинах представлены как бюджетные варианты — от 25 рублей, так и дорогие — до 5580 рублей. В среднем же стандартную ель (1,5−1,8 метра) можно приобрести за 110−500 рублей. Выбирать можно как в универмагах, так и в интернет-магазинах. Везде представлено большое количество вариантов, среди которых можно найти дерево под свой бюджет и на свой вкус.

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