В Литве сделали «особый» намек Орбану

В Литве сделали «особый» намек Орбану7
- 16.12.2023, 13:39
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Дипломат указал скандалисту на дверь.
Постоянный представитель Литвы при Европейском Союзе Арнольдас Пранцкевичюс намекнул, что Будапешту стоило бы выйти из состава ЕС, если власти страны не готовы разделять ценности и принципы Евросоюза.
Соответствующий пост дипломат обнародовал в Facebook, комментируя результаты заседания саммита ЕС.
Он написал, что все государства Европейского Союза, кроме одного, приняли важные решения: согласились начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, предоставить статус кандидата Грузии. Все, кроме одного, пришли к соглашению о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро. «Все, кроме одного, поприветствовали результаты саммита», – отметил постпред Литвы в ЕС.
Эта одна страна, намекнул Пранцкевичюс на Венгрию, потом хвасталась своими «достижениями».
«Очень хочу пожелать этому государству-члену никогда не испытать войны, которую сейчас переживает народ Украины, чтобы ее города не бомбили, а граждане не гибли, чтобы ее территории никогда не были оккупированы государством-агрессором. Желаю ей никогда не просить солидарности у других и никогда не оказываться в ситуации, когда союзники накладывают вето на жизненно важную помощь во времена наибольшей необходимости», – отметил Пранцкевичюс.
Он добавил, что если эта страна не готова разделить солидарность и взаимное доверие ЕС, «есть только одно правильное решение: выйти из него».
14 декабря лидеры Евросоюза приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о членстве и предоставили статус кандидата Грузии.
Во время голосования премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал.
Позже Орбан заявил, что Будапешт все еще сможет приостановить процесс вступления Украины в ЕС, если это будет необходимо.