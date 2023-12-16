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В Литве сделали «особый» намек Орбану

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  • 16.12.2023, 13:39
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В Литве сделали «особый» намек Орбану

Дипломат указал скандалисту на дверь.

Постоянный представитель Литвы при Европейском Союзе Арнольдас Пранцкевичюс намекнул, что Будапешту стоило бы выйти из состава ЕС, если власти страны не готовы разделять ценности и принципы Евросоюза.

Соответствующий пост дипломат обнародовал в Facebook, комментируя результаты заседания саммита ЕС.

Он написал, что все государства Европейского Союза, кроме одного, приняли важные решения: согласились начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, предоставить статус кандидата Грузии. Все, кроме одного, пришли к соглашению о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро. «Все, кроме одного, поприветствовали результаты саммита», – отметил постпред Литвы в ЕС.

Эта одна страна, намекнул Пранцкевичюс на Венгрию, потом хвасталась своими «достижениями».

«Очень хочу пожелать этому государству-члену никогда не испытать войны, которую сейчас переживает народ Украины, чтобы ее города не бомбили, а граждане не гибли, чтобы ее территории никогда не были оккупированы государством-агрессором. Желаю ей никогда не просить солидарности у других и никогда не оказываться в ситуации, когда союзники накладывают вето на жизненно важную помощь во времена наибольшей необходимости», – отметил Пранцкевичюс.

Он добавил, что если эта страна не готова разделить солидарность и взаимное доверие ЕС, «есть только одно правильное решение: выйти из него».

14 декабря лидеры Евросоюза приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о членстве и предоставили статус кандидата Грузии.

Во время голосования премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал.

Позже Орбан заявил, что Будапешт все еще сможет приостановить процесс вступления Украины в ЕС, если это будет необходимо.

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