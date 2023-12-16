Как у Гэтсби: на аукцион выставлено самое роскошное американское авто 16.12.2023, 13:47

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Оно принадлежало сыну изобретателя жевательной резинки и главе компании Wrigley.

В США на аукционе RM Sotheby’s продадут редчайший кабриолет Duesenberg J 1929 года. За роскошное авто планируют выручить около 2,65-2,85 миллионов долларов. Его историю рассказали на сайте аукционного дома.

Duesenberg был американским конкурентом Rolls-Royce, Bentley и Maybach. Эти представительские автомобили выпускали по индивидуальному заказу, а покупали их миллионеры, звезды Голливуда и короли.

Duesenberg J – самая известная модель марки. С 1928 по 1937 годы выпустили лишь 445 таких авто. Их оснащали 6,9-литровой 265-сильной восьмеркой, позволявшей развить 185 км/ч.

Конкретно этот автомобиль принадлежал Филиппу Ригли – сыну изобретателя жевательной резинки Уильяма Ригли и руководителю известной компании Wrigley. Он специально приехал на завод Duesenberg, чтобы посмотреть, как собирают его авто.

Изначально Филипп Ригли заказал двухместный кабриолет Duesenberg J, но через год решил изменить дизайн авто и установил четырехместный кузов от модного тогда ателье LeBaron. К слову, именно на таком авто с двумя лобовыми стеклами ездил главный герой фильма «Великий Гэтсби» в исполнении Леонардо ди Каприо.

Duesenberg J несколько раз переходил из рук в руки, а в 2004 году прошел реставрацию. После этого он выиграл несколько наград на различных фестивалях ретро-авто.

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