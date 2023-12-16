В российском Таганроге прогремели мощные взрывы: в небо подняли вертолеты 16.12.2023, 13:59

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Сообщается о «прилете» в районе вокзала.

Днем 16 декабря в Таганроге (РФ) прогремели мощные взрывы. В одном из районов города после громких звуков поднялся столб черного дыма.

Кроме того, российские оккупанты мгновенно подняли в воздух вертолеты. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

По информации местных жителей, взрыв прогремел примерно в 12.30 в микрорайоне «Северный». Также сообщается, что сразу после этого к месту взрыва полетели три вертолета.

Кроме того, некоторые жители Таганрога сообщили, что взрыв прогремели в районе вокзала.

Примечательно, что местные власти и представители оккупационной армии РФ никак не комментировали взрывы в Таганроге.

Стоит отметить, что Таганрог расположен в нескольки десятках километров от российско-украинской границы. Поэтому вполне вероятно, что российские оккупанты активно используют этот населенный пункт для передислокации техники и личного состава.

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