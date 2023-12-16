«Прибегают 31 декабря и просят скидку» 3 16.12.2023, 14:04

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Где в Минске самые демократичные цены на новогодние елки?

В Минск пришла пора елочных базаров. С 15 декабря одна из первых торговых точек по реализации новогодних деревьев открылась на Багратиона, 70. Там елки продает Минский лесхоз, а значит, цены будут демократичными (кажется, самыми низкими вообще), а выбор — широким.

Журналисты onliner.by съездили туда, чтобы показать вам первых «красавиц».

Еще не открыт был елочный базар, а покупатели уже ждали у ворот. До 11 утра двадцать человек обзавелись хвойной подругой. Основной ажиотаж здесь будет с 22 декабря.

Продавцы уверяют, если купить елку сегодня, то до заветного 31 декабря она без проблем достоит и не осыплется. Достаточно поставить ее в воду или землю. Те, что в кадках, привередливее: их перед тем как ставить в квартиру, нужно на сутки оставить в тамбуре, чтобы к температуре привыкли. Возле батареи ставить не рекомендуют и просят не перегружать игрушками. Весной обязательно нужно пересадить в землю. Чтобы все это не вылетело из головы, покупателям дают памятку по уходу.

Елка в кадке до метра обойдется в 37 рублей, от 1,1 метра до 1,5 — в 51 рубль, все, что выше, — 60.

Торгуют соснами и европейской елью. Запах у них одинаковый. Дерево возврату не подлежит, потому что некрасивых елок не бывает, а другой причины вы не придумаете.

— На каждую елку свой покупатель — кому-то пышная, кому-то стройная. Все зависит от метража жилплощади и высоты потолка, — рассказывают продавцы.

Цены на ель и сосну начинаются с 20 рублей — это до метра ростом. От 1 до 2 — 28 рублей, с 2 до 3 метров — 35 рублей.

Здесь елку могут и укоротить, но оплачивать придется полный размер. Дерево сразу упаковывают в сетку, даже если оно в кадке. Рядом в палатке продают подставки: креставину или отверстие в спиле. Кстати, посетителей угощают мятным чаем.

— Выбирают по часу, подходят семьей, со всех углов елку просматривают, а мы их чаем поим.

Также в реализации есть новогодние букеты за 24 рубля. Вяжут из веток, где-то и игрушку прицепят. Еще здесь можно обзавестись медом, он тоже от лесхоза. Стоит от 12 рублей.

Рассчитаться за все можно как наличкой, так и безналом.

Чтобы достигнуть трех метров, елка растет 7—8 лет. Высаживают все представленные деревья на специальных плантациях как раз для реализации на Новый год.

Бывают елки и повыше этой натянутой рулетки. Отдают их за 102 рубля — это за 3—4 метра. Самые ходовые от 2 до 3 метров — это 35 рублей. Новогодние икебаны стоят 50 рублей. Это ветки сосны на подставке. Говорят, что они и до весны достоят, сосна же...

В день сюда делают четыре рейса. Заготовят елок — и в кузов. Влезает около 50 деревьев. Количество елок заготавливают в зависимости от спроса, но не меньше, чем в прошлом году. На площадке планируют реализовать около 5000 деревьев.

— Судя по прошлым годам, спрос на живую елку растет. Это не пластик, все экологично. Если у нас что-то остается — отдаем в зоопарк на подстилку и корм животным.

Вот и Надежда в первые часы работы базара приехала за елочкой в кадке. Живую, но срубленную ей жалко. Честно признается, что новогоднего настроения у нее пока нет, просто ребенок ждет елку (и, наверное, подарки).

— Четвертый год покупаю здесь елки — стоят прекрасно. Даже прижились, посадила на даче, теперь растет елка. По цене устраивает абсолютно, 60 рублей — это недорого. Рассчитываю, что и эта приживется.

Работает елочный базар с 10 утра до 8 вечера без выходных.

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