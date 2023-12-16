Толпа мигрантов напала на полицейских в Москве 16.12.2023, 14:12

4,460

Отбивали таксиста-нелегала.

Толпа мигрантов устроила стычку с российской полицией вчера вечером на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы

Как сообщает Mash, российские силовики пытались задержать водителя-нелегала, которой якобы протащил полицейского на капоте несколько метров. При попытке задержания у него начался приступ эпилепсии. Еще через несколько минут нарушитель избил полицейского.

Позже к ним подошла толпа из более чем 80 человек, которая начала толкать сотрудников полиции. В итоге им пришлось сделать два выстрела в воздух. Всего были задержаны 82 человека.

В Москве в последнее время проходят беспрецедентные облавы на мигрантов. Военкоматы массово организуют «призыв одним днем», отправляя в армию приезжих из других регионов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».