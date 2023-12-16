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Симоньян довела россиян до истерики украинской колбасой

  • 16.12.2023, 14:18
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Симоньян довела россиян до истерики украинской колбасой

Сограждане усомнились в умственных способностях пропагандистки.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян не на шутку рассердила россиян в сети, показав им фото «украинской» колбасы, ценой 2500 рублей за килограмм, передает УНИАН.

Главный редактор пропагандистского RT сделала провокационную публикацию в своих социальных сетях, с подтекстом, что на рынке РФ такие продукты есть, и никто за это «морду не бьет».

«На рынке сегодня. И никто не бьет морду продавцу. Ну, разве что за ценник», - написала она.

Это не на шутку взволновало россиян: в комментариях некоторых отметили, что «Киевский торт» у них тоже есть. Не обошли вниманием и момент, что в кадре Симоньян есть «донецкое» сало, аналогичное по стоимости.

Также один из пользователей показал фото «украинских» бубликов.

Вместе с тем в РФ возмутились, что цены на продукты у них «аховые». «Что-то на богатом. Пока пойду посмотрю скидки в 5», - написал один комментатор.

Также Симоньян намекнули, что «цепляться к названиям - удел недалеких», и что она не понимает, насколько ситуация с ценами в РФ «не смешная».

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