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«Скандальное решение затронет пенсионеров, которые уехали из Беларуси»

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  • 16.12.2023, 14:27
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«Скандальное решение затронет пенсионеров, которые уехали из Беларуси»

Лукашенко дошел до абсурда.

Правительство пересмотрело список причин, по которым белорусов могут лишать выплаты пенсий за особые заслуги перед страной. Теперь приостановить выплату пенсий за особые заслуги или отказать в них могут в случае привлечения человека к уголовной ответственности или за «совершение административных правонарушений против порядка управления, общественного порядка и общественной нравственности».

Издание «Салідарнасць» рассказало, что еще изменилось в положении о пенсиях за особые заслуги перед Республикой Беларусь и что думает про это белорусский юрист Михаил Кирилюк.

Кому теперь могут отказать в выплате пенсии за особые заслуги

Совет министров постановлением №865 от 11 декабря пересмотрел положение о пенсиях за особые заслуги перед Республикой Беларусь. Оно опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Отказать в выплате пенсии за особые заслуги, а также приостановить ее выплаты могут в случае привлечения человека к уголовной ответственности или за «совершение административных правонарушений против порядка управления, общественного порядка и общественной нравственности».

Есть и другие причины для принятия такого решения: осуществление деятельности, «противоречащей интересам национальной безопасности» Беларуси, неуважительное отношение к государственным и общественным институтам или конституционному строю.

Ранее в списке причин, по которым могут лишить таких выплат, значились привлечение к уголовной ответственности, а также совершение действий, которые противоречат национальной безопасности, лишение госнаград или назначение этой пенсии на основании недостоверных данных.

Минтруда будет дважды в год (в июне и декабре) запрашивать сведения о том, не совершали ли получатели этих выплат нарушений, указанных выше.

Размер повышения выплат за особые заслуги могут увеличивать по решению специальной комиссии. Максимальный размер таких выплат — 250% от минимального размера пенсии по возрасту.

Претендовать на такие выплаты могут Герои Беларуси, СССР и социалистического труда, обладатели трех и более орденов страны, госпремий и почетных званий, женщины, которые родили и воспитали девятерых и более детей, победители и призеры крупных спортивных соревнований, а также граждане, которые занимали в стране высшие госдолжности.

Юрист Михаил Кирилюк: «Чиновники таким образом показывают еще одну возможность для репрессий»

Для чего властям потребовались такие нововведения, «Салідарнасць» обсудила с юристом Михаилом Кирилюком.

«В первую очередь стоит отметить, что это форма политического преследования. И причиной такого преследования является гражданская позиция человека, который выступает против Лукашенко. То есть чиновники таким образом показывают еще одну возможность для репрессий», — отмечает эксперт.

По его мнению, в первую очередь это затронет пенсионеров, которые уехали из страны, потому что те, кто остался, из-за угрозы тюремного заключения вряд ли будут активно выражать свою позицию.

Кирилюк считает, что данное решение является абсолютно неправовым:

«Человек свои деньги заработал — их не Лукашенко ему дарит. У нас же не накопительная пенсионная система — люди работали, и часть их зарплаты шла на выплаты тем пенсионерам, которые были тогда.

А сейчас пенсионеров делят на сорта: те, кто за Лукашенко, и они будут продолжать получать выплаты с налогов, которые платят беларусы, и те, кто против — они этого права лишаются.

И здесь парадокс в том, что у нас даже большинство пенсионеров против Лукашенко — мы можем вспомнить марши пенсионеров, которые выступали против действующей власти. А маршей старшего поколения, поддерживающих его, не было».

По словам юриста, не стоит строить иллюзий — поправки в постановление будут трактовать как способ политического преследования. Идет война, и в Беларуси сейчас тоже работают законы военного времени. Нельзя сказать, что статус человека останавливает репрессии: у нас преследовали по политическим причинам Василя Быкова, Светлану Алексиевич. И пока эта война не закончится, такие преследования не прекратятся.

Он добавляет, что что-то сделать в этой ситуации сложно:

«Потому что Лукашенко в нарушении международных прав доходит до абсурда. Договоры в Беларуси, заключенные с другими странами, должны были направлены на то, чтобы поддерживать граждан своей страны во всех странах мира. Но он делает наоборот — расторгает эти договоры, чтобы воспрепятствовать людям получить документы из Беларуси, чтобы получать пенсию в другой стране».

По его мнению, только со сменой этой власти мы сможем перейти к нормальной, действующей и справедливой системе, где люди, вне зависимости от своей позиции, будут получать назначенные им выплаты.

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