«Скандальное решение затронет пенсионеров, которые уехали из Беларуси» 5 16.12.2023, 14:27

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Лукашенко дошел до абсурда.

Правительство пересмотрело список причин, по которым белорусов могут лишать выплаты пенсий за особые заслуги перед страной. Теперь приостановить выплату пенсий за особые заслуги или отказать в них могут в случае привлечения человека к уголовной ответственности или за «совершение административных правонарушений против порядка управления, общественного порядка и общественной нравственности».

Издание «Салідарнасць» рассказало, что еще изменилось в положении о пенсиях за особые заслуги перед Республикой Беларусь и что думает про это белорусский юрист Михаил Кирилюк.

Кому теперь могут отказать в выплате пенсии за особые заслуги

Совет министров постановлением №865 от 11 декабря пересмотрел положение о пенсиях за особые заслуги перед Республикой Беларусь. Оно опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Отказать в выплате пенсии за особые заслуги, а также приостановить ее выплаты могут в случае привлечения человека к уголовной ответственности или за «совершение административных правонарушений против порядка управления, общественного порядка и общественной нравственности».

Есть и другие причины для принятия такого решения: осуществление деятельности, «противоречащей интересам национальной безопасности» Беларуси, неуважительное отношение к государственным и общественным институтам или конституционному строю.

Ранее в списке причин, по которым могут лишить таких выплат, значились привлечение к уголовной ответственности, а также совершение действий, которые противоречат национальной безопасности, лишение госнаград или назначение этой пенсии на основании недостоверных данных.

Минтруда будет дважды в год (в июне и декабре) запрашивать сведения о том, не совершали ли получатели этих выплат нарушений, указанных выше.

Размер повышения выплат за особые заслуги могут увеличивать по решению специальной комиссии. Максимальный размер таких выплат — 250% от минимального размера пенсии по возрасту.

Претендовать на такие выплаты могут Герои Беларуси, СССР и социалистического труда, обладатели трех и более орденов страны, госпремий и почетных званий, женщины, которые родили и воспитали девятерых и более детей, победители и призеры крупных спортивных соревнований, а также граждане, которые занимали в стране высшие госдолжности.

Юрист Михаил Кирилюк: «Чиновники таким образом показывают еще одну возможность для репрессий»

Для чего властям потребовались такие нововведения, «Салідарнасць» обсудила с юристом Михаилом Кирилюком.

«В первую очередь стоит отметить, что это форма политического преследования. И причиной такого преследования является гражданская позиция человека, который выступает против Лукашенко. То есть чиновники таким образом показывают еще одну возможность для репрессий», — отмечает эксперт.

По его мнению, в первую очередь это затронет пенсионеров, которые уехали из страны, потому что те, кто остался, из-за угрозы тюремного заключения вряд ли будут активно выражать свою позицию.

Кирилюк считает, что данное решение является абсолютно неправовым:

«Человек свои деньги заработал — их не Лукашенко ему дарит. У нас же не накопительная пенсионная система — люди работали, и часть их зарплаты шла на выплаты тем пенсионерам, которые были тогда.

А сейчас пенсионеров делят на сорта: те, кто за Лукашенко, и они будут продолжать получать выплаты с налогов, которые платят беларусы, и те, кто против — они этого права лишаются.

И здесь парадокс в том, что у нас даже большинство пенсионеров против Лукашенко — мы можем вспомнить марши пенсионеров, которые выступали против действующей власти. А маршей старшего поколения, поддерживающих его, не было».

По словам юриста, не стоит строить иллюзий — поправки в постановление будут трактовать как способ политического преследования. Идет война, и в Беларуси сейчас тоже работают законы военного времени. Нельзя сказать, что статус человека останавливает репрессии: у нас преследовали по политическим причинам Василя Быкова, Светлану Алексиевич. И пока эта война не закончится, такие преследования не прекратятся.

Он добавляет, что что-то сделать в этой ситуации сложно:

«Потому что Лукашенко в нарушении международных прав доходит до абсурда. Договоры в Беларуси, заключенные с другими странами, должны были направлены на то, чтобы поддерживать граждан своей страны во всех странах мира. Но он делает наоборот — расторгает эти договоры, чтобы воспрепятствовать людям получить документы из Беларуси, чтобы получать пенсию в другой стране».

По его мнению, только со сменой этой власти мы сможем перейти к нормальной, действующей и справедливой системе, где люди, вне зависимости от своей позиции, будут получать назначенные им выплаты.

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