Гигиенисты проверили белорусские маски против короновируса: результаты шокируют 16.12.2023, 14:50

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Неожиданный вывод сделали также после испытания отечественных средств дезинфекции.

Гигиенисты проверили качество защитных медицинских масок, которые производят в Беларуси.

Результаты оказались неутешительными: из всех исследуемых образцов принятым нормативам соответствовали лишь 25%. Об этом заявил директор Научно-практического центра гигиены Сергей Сычик.

— Когда случилась пандемия, резко встал вопрос о средствах индивидуальной защиты для медработников, масках отечественного производства. На сегодня маски у нас выпускают 8 компаний. Мы закупили эти маски, которые в свое время получили госрегистрацию, прошли по всем показателям, и провели исследование, проверили безопасность и эффективность, — рассказал Сергей Сычик. — Так вот из всех образцов принятым нормативам соответствовали лишь 25%. При этом мы не вносили норматив по вирусной фильтрации (очень высокий показатель). 63% масок не соответствовали даже нормативам по бакфильтрации.

Также специалисты НПЦ гигиены провели испытания образцов дезинфицирующих средств, проверили концентрацию активно действующих веществ и микробиологическую эффективность. Нормативам не соответствовал 31% образцов.

По мнению Сергея Сычика, нужно обратить внимание на процедуры допуска продукции на рынок (декларирование), усилить ответственность за выпуск небезопасной продукции, производственный контроль, возможно, ввести дополнительную маркировку.

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