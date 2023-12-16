закрыть
16 декабря 2023, суббота, 15:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гигиенисты проверили белорусские маски против короновируса: результаты шокируют

  • 16.12.2023, 14:50
  • 1,148
Гигиенисты проверили белорусские маски против короновируса: результаты шокируют

Неожиданный вывод сделали также после испытания отечественных средств дезинфекции.

Гигиенисты проверили качество защитных медицинских масок, которые производят в Беларуси.

Результаты оказались неутешительными: из всех исследуемых образцов принятым нормативам соответствовали лишь 25%. Об этом заявил директор Научно-практического центра гигиены Сергей Сычик.

— Когда случилась пандемия, резко встал вопрос о средствах индивидуальной защиты для медработников, масках отечественного производства. На сегодня маски у нас выпускают 8 компаний. Мы закупили эти маски, которые в свое время получили госрегистрацию, прошли по всем показателям, и провели исследование, проверили безопасность и эффективность, — рассказал Сергей Сычик. — Так вот из всех образцов принятым нормативам соответствовали лишь 25%. При этом мы не вносили норматив по вирусной фильтрации (очень высокий показатель). 63% масок не соответствовали даже нормативам по бакфильтрации.

Также специалисты НПЦ гигиены провели испытания образцов дезинфицирующих средств, проверили концентрацию активно действующих веществ и микробиологическую эффективность. Нормативам не соответствовал 31% образцов.

По мнению Сергея Сычика, нужно обратить внимание на процедуры допуска продукции на рынок (декларирование), усилить ответственность за выпуск небезопасной продукции, производственный контроль, возможно, ввести дополнительную маркировку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хартия души моей
Хартия души моей Ирина Халип
Netflix — те еще лопухи
Netflix — те еще лопухи Андрей Санников
Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска
Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип