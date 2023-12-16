Заложники свободно разгуливают по улицам Газы? 16.12.2023, 14:59

В Израиле расследуют инцидент в Шуджайе, где солдаты по ошибке ликвидировали троих заложников.

Расследование трагедии в Шуджайе, когда солдаты из-за ошибки в идентификации застрелили троих заложников, только началось, пишут «Детали».

Но ответ на главный вопрос военные пытаются найти уже сейчас: почему солдаты оказались не готовы к тому, что они увидели, и начали стрелять?

תרחיש של חטופים מסתובבים חופשיים לא עלה בשום תדריך לכוחות כתרחיש ריאלי, ולכן הלוחמים לא חשבו בכיוון הזה | @roysharon11 עם הפרשנות על טרגדיית הרג החטופים#חדשותשישי pic.twitter.com/PULkPbQof3 — כאן חדשות (@kann_news) December 15, 2023

Об этом рассказал поздно вечером в пятницу, 15 декабря, сайт «Кан-11». Как предположили гости «Пятничной студии» («Ульпан шиши»), представители системы безопасности, когда солдаты увидели на линии огня трех молодых мужчин в гражданской одежде, им не пришло в голову, что это могут быть заложники. В спокойной обстановке они бы еще могли такое предположить. Но не в том напряжении, в каком они находились. Чтобы предположить такое в бою, нужно быть заранее готовым к такому варианту. То есть, их должны были к этому готовить на инструктаже. Но ни на одном инструктаже такой вариант никто не рассматривал.

Рассматривался вариант обмена заложников. Рассматривался вариант их силового освобождения в ходе перестрелки с теми, кто будет их охранять. А вот то, что заложники могут свободно разгуливать на поле боя — такой вариант не рассматривался, потому что никто не считал его реальным.

Гости студии также напомнили, какие сейчас действуют установки на открытие огня (безусловно, спасающие жизни солдат) — успеть выстрелить в террориста прежде, чем террорист выстрелит в тебя. Солдат не успокоило ни то, что одинокие путники были в гражданской одежде, ни то, что они были безоружны. Насчет гражданской одежды — так и хамасовцы в бою редко выглядят так, как на своих плакатах, а чаще воюют в обычной гражданской одежде. Помимо этого, в последние дни солдат атакуют не только вооруженные боевики, но и смертники в гражданской одежде, не имеющие при себе оружия.

Наконец, кроме тех, кто стреляет, у ХАМАСа есть еще наводчики и корректировщики огня. Они тоже безоружны.

Таким образом, солдаты истолковали то, что они увидели так, как их учили. Сценарий свободно разгуливающих по улицам Газы заложников ни на одном инструктаже для силовиков не рассматривался. Тем более, в свете той информации о состоянии здоровья заложников, которая дошла до командования. И солдаты начали стрелять, тем более, на большом расстоянии ошибка в идентификации была более чем вероятна. Изменить инструктаж, — возможно, это первый урок, который извлечет ЦАХАЛ из трагедии в Шуджайе.

Напомним, во время боя в Шуджайе на севере сектора Газа троих заложников «ошибочно идентифицировали как представляющих угрозу», открыли по ним огонь, и убили. После проверки и зачистки места боя возникли подозрения относительно личностей погибших. Их тела перевезли на израильскую территорию для обследования и идентификации в лагере Шура.

Один из убитых был опознан, как Йотам Хаим, 28-летний житель кибуца Кфар Аза. Он был похищен 7 октября из собственного дома.

Еще одна случайная жертва — Самер Талалка – 24-летний бедуин. Он был работником инкубатора на ферме кибуца Нир-Ам. Хотя отряд самообороны кибуца оказал достойное сопротивление террористам, Самера смогли похитить в Газу.

Имя третьего заложника семья попросила не разглашать, но его личность раскрыл региональный совет Шаар-ха-Негев. Он сообщил о гибели Алона (Лулу) Шамриза, 26-летнего жителя Кфар Азы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».