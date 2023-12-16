Очень неудобно получилось: Песков снова подвел Путина 16.12.2023, 15:26

5,756

Глава РФ оговорился по Фрейду, а его пресс-секретарь подлил масла в огонь.

Глава РФ Владимир Путин, комментируя дело российской журналистки Александры Баязитовой, которую приговорили к 5-ти годам за решеткой по делу о якобы вымогательстве, несколько оговорился.

Президент России заявил, что, мол, какая охота на ведьм, она ведь не «большой оппозиционный деятель», чтобы на нее охотиться. Так Путин фактически признал, что именно этим он и занимается.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко заявил «24 Каналу», что во время «прямой линии» и пресс-конференции Путина никто даже не спросил у него, куда девался «главный политзаключенный России» Алексей Навальный – так называемый российский оппозиционер. Отметим, что он исчез из колонии, в которой находился.

В колонии во Владимирской области, где он находился, тоже не знают, куда он девался. По словам Яковенко, говорили, что Навального якобы перевели в Москву. Все, чтобы повесить на него десяток уголовных дел. Однако в СИЗО столицы России его не обнаружили.

«Ни один человек не задал вопрос Путину. Дмитрий Песков заявил, что у Кремля «нет ни желания, ни возможности следить за судьбой политзаключенных». При этом очень строго возмутился, что представители США выражают обеспокоенность, куда девался «главный личный враг Путина», – сказал российский оппозиционный журналист.

Пресс-секретарь Путина заявил, что, мол, это – не «их дело». А Алексей Навальный якобы «их» и они с ним сделают все, что захотят. Это один из многих вопросов, на который Путин не только не ответил, но его никто и не задал.

Только вопросы, которые надо

Во время 4-часовой пресс-конференции и «прямой линии» не говорилось о предстоящих выборах президента России. То есть, не было разговоров о том, что именно Путин может предложить россиянам на очередной свой срок.

«Некрасиво» задавать такие вопросы человеку, который у власти уже 30 лет собирается как «раб на галерах» пахать. Народ был подобран понимающий, что можно спрашивать, а что нет», – отметил Игорь Яковенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».