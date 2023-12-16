Что подарить жене или девушке на Новый год: варианты с гарантированным успехом 2 16.12.2023, 15:32

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Момент можно сделать незабываемым.

Новогодние праздники уже на носу, и поиск идей для подарков становится все более горячей темой. Как, например, выбрать для любимой женщины что-нибудь хорошее и не ошибиться.

Сайт OBOZ.UA собрал несколько идей, с которыми вы точно не промахнетесь. Да, их сложно назвать очень креативными, однако это безотказные варианты, которые точно подарят радость вашей жене или девушке. Ведь это универсальные подарки, которые придутся по душе практически каждой.

Семейная фотосессия

Предметы со временем выходят из строя, а тёплые воспоминания греют всю жизнь. Именно поэтому подарить семейную фотосессию у профессионального фотографа – это всегда хорошая идея. Выберите мастера, чей стиль вам нравится больше всего, и приобретите у нее или у него сертификат. Они, как правило, действуют в течение довольно продолжительного времени, поэтому вы точно сможете выбрать удобный день, чтобы сфотографироваться вместе. А тему можете выбрать любую, от утра под новогодней елкой, до фантастических сюжетов.

Смартфон, планшет, ноутбук или другой гаджет

Гаджеты сопровождают современную жизнь постоянно. Они работают 24 часа 7 дней в неделю назад, поэтому достаточно быстро отрабатывают свой ресурс. И регулярное обновление техники – вечно актуальный вопрос для каждого из нас. Чтобы порадовать свою половинку креативным подходом, подарите вместе со смартфоном красивый чехол. К примеру, с картиной ее любимого художника. Или добавьте к гаджету какой-нибудь аксессуар – наушники, смарт-часы, удобную мышку, беспроводную зарядку и т.д.

День приятных впечатлений

Жизнь современной женщины очень напряжена и полна ответственности, поэтому просто день хорошего отдыха и релакса будет для нее отличным подарком. Выбирайте что-нибудь из того, что нравится именно ей. Это может быть день в спа-салоне с разными приятными процедурами, уикэнд в лесном отеле за городом или билеты на концерт любимого музыканта. Вдобавок вы можете составить ей в этом компанию, что вас только сблизит.

Бытовая техника, но не для домашних хлопот

Дарить на Новый год пылесос или посудомойку может быть хорошей идеей, только если ваша любимая о них давно мечтает. В противном случае это даже грубо – напоминать в праздник о домашних хлопотах. А вот такая техника, как кофемашина, приборы по уходу за внешностью, массажеры, умная чашка, поддерживающая тепло, холодильник для вина, увлажнитель воздуха – это не о домашних делах, а о ее любви к себе. Поэтому такой подарок будет уместен. Главное при выборе учесть увлечения, вкусы и потребности любимой.

Что-то, созданное своими руками

Это подарок для тех женщин, которые говорят о себе, что у них есть все и им ничего не нужно. В таком случае удивите любимую тем, что создали для нее сами. Запишитесь на курсы выпечки и приготовьте праздничный пирог или штолен, нарисуйте для нее картину, запишите песню или даже напишите от руки любовное письмо. Можно в стихах. Поверьте, свое удивление и восхищение вами в этот момент она не забудет никогда.

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