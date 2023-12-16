Дочь Аллы Пугачевой покидает Россию 7 16.12.2023, 15:36

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Певица уже купила билеты.

Российская певица Кристина Орбакайте - дочь исполнительницы Аллы Пугачевой, недавно вернулась в РФ, но «все же поедет обратно в США».

Орбакайте выступит на новогодних корпоративах, а потом отправится в Штаты, сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на сведения источника из окружения артистки.

«Певица уже купила билеты… отъезд в Америку планируется как минимум до конца февраля и позиционируется как отпуск. Потому что потом артистка вновь вернется в РФ - не исключено, что по работе», - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, стало известно, что цены на корпоративы Орбакайте немного снизились - теперь выступление стоит не 5 миллионов рублей, а 4,5 млн.

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