На берегу Ислочи под Минском продают усадьбу во французском стиле 16.12.2023, 15:41

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В санаторно-курортной зоне Ракова на берегу Ислочи, недалеко от Минска, продается дом, спроектированный и построенный в стилистике северофранцузских традиционных усадеб. Он полностью упакован стильной мебелью и дорогой бытовой техникой. Коммуникации центральные, на участке имеются еще и гостевой дом, гараж, хозпостройка, парк и молодой лес с грибами, пишет Realt.

Месторасположение отличное — небольшой район новой коттеджной застройки в границах поселка Раков. Рядом находятся санаторий «Ислочь», парк-отель «Ислочь-парк», база отдыха «Галактика». До берега Ислочи можно добраться пешком.

Здесь продается целый комплекс зданий в едином архитектурном стиле: коттедж на 122 м², гостевой дом, гараж на два автомобиля, просторное помещение для велосипедов, садовой техники и инвентаря, стилизованное под лодочный сарай.

Жилой дом деревянный, обложен блоком «Бессер». Внутри стены обшиты панелями и доской из натурального дуба. Стены гостевого домика сложены из керамических блоков с фасадом из керамогранита и внутренней обшивкой блок-хаусом (ель).

На крышах зданий — старинная (реновированная) прусская черепица. Установлены двери из массива лиственницы, энергосберегающие стеклопакеты. В отделке использованы сланцевая плитка и мрамор.

Интерьер выдержан в стиле севорофранцузских усадеб и обставлен соответствующей мебелью. Оба дома полностью оборудованы всей необходимой бытовой техникой.

Дом подключен к центральным коммуникациям — газу, водопроводу, электричеству.

Участок 26 соток разделен на четыре основных функциональных зоны. Во входной видим большие живописные ландшафтные клумбы. В парковой высажены более 50 деревьев: горные сосны, сербские ели, серебристые и плакучие ивы, сакуры, туи, ясени, вязы и другие. К растениями проведена система автополива. Здесь же имеется и сад камней, состоящий из 10 валунов.

В зоне отдыха расположена терраса для барбекю с выдвижным навесом с электроприводом. В границах участка растет молодой сосновый лес.

В хозяйственно-парковочной зоне видим гравийно-галечную площадку с гаражом и хозпостройками.

Покупателю останутся садовая техника (профессиональная самоходная газонокосилка, триммеры), поливочные и другие приспособления, садовый инвентарь, полуавтоматическая мойка Karcher.

За эту усадьбу в Ракове просят 285 000 долларов.

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