В Гомеле пес помог парню сделать предновогодний сюрприз девушке

В Гомеле пес помог парню сделать предновогодний сюрприз девушке1
- 16.12.2023, 15:55
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Видео вызвало ажиотаж в личном аккаунте собаки в TikTok.
В Гомеле пес помог парню сделать предложение девушке. Видео появилось в личном аккаунте собаки в TikTok. И у него, к слову, 8 тысяч подписчиков и 166 тысяч лайков в соцсети. Прит — двухлетний пес породы бордер-колли. Он умеет выполнять трюки, показывать шоу и азартно играть с фрисби. Именно благодаря хорошо выученным командам его и позвали поучаствовать в таком трогательном событии, пишет onliner.by.
Молодой человек выучил специальный жест, увидев который, собака и отнесла ему коробочку.
@ulya.na566 мы были очень рады стать частью такого важного события 💍🫶🏻 #кинолог#кинологгомель#дрессировкасобак#дрессировкасобакгомель#хендлер#хендлергомель#кинологбеларусь#популярное#рек#предложение#предложениерукиисердца#девушка#wedding#dog#bordercollie#бордер_прит#бордерколли#щенок#собака ♬ My Love Mine All Mine - Mitski
— А Прит принес кольцо? — уточняют в комментариях.
— Не только ж себя любимого! Принес, конечно, — с юмором отвечает хозяйка пса.
Рейтинг самых умных собак составили еще в середине 90-х, и он до сих пор не потерял своей актуальности. Бордер-колли стабильно занимает в нем первое место. У этой породы молниеносная скорость реакций, высокий интеллект и мотивация на постоянную работу.
@ulya.na566 а вы любите дождь?… #бордер_прит#бордерколли#бордерколлитоп#bordercollie#dogtricks#собакибеларуси#dogbreededit#rain#дождь#doginrain#rainy#summer#летнийдождь#лето#бордер_колли ♬ оригинальный звук - 𝑒𝑙𝑖𝑣𝑎𝑛𝑠𝑎𓆩☆𓆪
«Умничка!», «Топ», «Прит лучший», «Собака умница, очень хороший» — оставляют комментарии под видео подписчики.
К сожалению, прохожие помешали хорошо снять сам момент передачи кольца. Но ничто не испортило особенное событие для пары. Молодой человек встал на одно колено, открыл коробочку и подарил любимой цветы. А выполнивший свою миссию пес вернулся к хозяйке.