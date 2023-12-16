В Гомеле пес помог парню сделать предновогодний сюрприз девушке 1 16.12.2023, 15:55

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Видео вызвало ажиотаж в личном аккаунте собаки в TikTok.

В Гомеле пес помог парню сделать предложение девушке. Видео появилось в личном аккаунте собаки в TikTok. И у него, к слову, 8 тысяч подписчиков и 166 тысяч лайков в соцсети. Прит — двухлетний пес породы бордер-колли. Он умеет выполнять трюки, показывать шоу и азартно играть с фрисби. Именно благодаря хорошо выученным командам его и позвали поучаствовать в таком трогательном событии, пишет onliner.by.

Молодой человек выучил специальный жест, увидев который, собака и отнесла ему коробочку.

— А Прит принес кольцо? — уточняют в комментариях.

— Не только ж себя любимого! Принес, конечно, — с юмором отвечает хозяйка пса.

Рейтинг самых умных собак составили еще в середине 90-х, и он до сих пор не потерял своей актуальности. Бордер-колли стабильно занимает в нем первое место. У этой породы молниеносная скорость реакций, высокий интеллект и мотивация на постоянную работу.

«Умничка!», «Топ», «Прит лучший», «Собака умница, очень хороший» — оставляют комментарии под видео подписчики.

К сожалению, прохожие помешали хорошо снять сам момент передачи кольца. Но ничто не испортило особенное событие для пары. Молодой человек встал на одно колено, открыл коробочку и подарил любимой цветы. А выполнивший свою миссию пес вернулся к хозяйке.

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