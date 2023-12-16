Группа фриков выдвинула Путина на пятый срок 2 16.12.2023, 16:02

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Решение приняли террорист Жога, певец Shaman, «бесогон» Михалков и другие.

«Инициативная группа избирателей» поддержала кандидатуру действующего президента России Владимира Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах главы государства.

Глава исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов заявил «Интерфаксу», что «решение было единогласным».

В инициативную группу вошли первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, члены СПЧ, председатель «Справедливой России» Сергей Миронов, режиссер Никита Михалков, «спикер» «парламента» «ДНР» террорист Артем Жога, бывшие спортсмены Татьяна Навка и Джефф Монсон, актеры Дмитрий Певцов и Владимир Машков, певец Ярослав Дронов (Shaman), шахматист Сергей Карякин, летчик Константин Ярошенко и другие.

Протокол собрания будет направлен в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации инициативной группы. Это позволит начать сбор необходимых 300 000 подписей в поддержку выдвижения кандидата.

Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента России. ЦИК 8 декабря утвердил даты голосования — с 15 по 17 марта 2024 года.

В марте 2024 года Путин, правящий Россией дольше всех со времен Иосифа Сталина, выйдет на выборы президента в пятый раз. О своем решении он объявил 8 декабря на встрече с «героями России» в Кремле.

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