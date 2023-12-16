Украинский депутат-подрывник пришел в себя 1 16.12.2023, 16:18

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Полиция охраняет его от самосуда родственников пострадавших

Депутат Керецковского сельского совета в Закарпатской области Украины Сергей Батрин, который взорвал три гранаты во время заседания, пришел в себя, его допрашивает полиция, пишет New Voice.

Об этом написал украинский журналист Виталий Глагола.

«Насколько мне стало известно из источников, Сергей Батрин несмотря на многочисленные ранения и тяжелое состояние уже пришел в сознание в Свалявской больнице», — написал он.

Отмечается, что сейчас с ним проводят следственные действия правоохранители, а палату, в которой лежит депутат, охраняет полиция от самосуда родственников пострадавших.

Ранее сообщалось, что Батрин оставил дома предсмертную записку, из которой следует, что он готовился к подрыву гранат. Однако деталей записки не раскрыли.

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