Режим хочет ввести изменения по выезду за границу и «отжиму» единственного жилья 16.12.2023, 16:27

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Будет и ряд других нововведений.

Чиновники намерены в 2024 году отредактировать законы об исполнительном производстве. Как ожидается, соответствующий законопроект должен поступить в «палатку» октябрь следующего года. Некоторые подробности по этим планам стали известны из обоснований к законопроекту, которые подготовил Национальный центр законодательства и правовых исследований, обратило внимание «Зеркало».

Власти среди прочего хотят расширить компетенции судебного исполнителя — в части возможности принятия им дополнительных мер по обеспечению исполнения исполнительных документов. Речь идет о передаче из компетенции судов в компетенцию судебных исполнителей полномочий временно ограничивать права должников на выезд из Беларуси — как физлиц, так и юрлиц. Для этого также потребуется откорректировать Кодекс гражданского судопроизводства Беларуси.

Кроме того, предусмотрено расширение способов и возможностей исполнения требований исполнительных документов. Это хотят сделать в том числе за счет закрепления возможности обращения взыскания на единственное жилое помещение должника с последующим предоставлением ему другого жилого помещения, по общей площади менее занимаемого им жилого помещения и (или) уступающего ему по своим потребительским качествам. При этом будет предусмотрена, как планируется, выплата стоимости отчужденного жилого помещения за вычетом стоимости передаваемого в собственность жилого помещения, затрат на отчуждение жилого помещения и сумм в погашение задолженности в рамках исполнительного производства.

Также судебным исполнителям хотят предоставить полномочия по временному ограничению права на вывоз за пределы Беларуси транспортного средства, принадлежащего должнику.

К тому же власти хотят упростить процедуру исполнительного производства. Для этого намерены внедрить единое исполнительное производство по каждому должнику с ведением в рамках такого производства реестра требований взыскателей.

Чиновники также намерены ввести порядок извещения сторон исполнительного производства (о возбуждении исполнительного производства, о вызове к судебному исполнителю, о принятии обеспечительных мер и другом) с помощью информационных технологий. Что это за технологии, не поясняется.

Также власти хотят добиться исключения отдельных процессуальных формальностей. Например, в связи с наличием электронного взаимодействия между органами принудительного исполнения и Нацбанком планируется исключить направление банкам постановлений о приостановлении операций по счетам, об аресте денежных средств, находящихся на счетах, о распределении взысканных денежных средств.

Чтобы ввести эти изменения, чиновники при необходимости намерены также откорректировать законы «Об исполнительном производстве», «О судебных исполнителях» и другие.

Эти изменения хотят внести для повышения эффективности исполнения исполнительных документов, а также для усиления защиты нарушенных прав и интересов взыскателей. Об этом говорится в обосновании необходимости подготовить новшества.

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