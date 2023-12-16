МОК ждет от Украины сведения о белорусских спортсменах, поддерживающих войну 16.12.2023, 16:36

И россиянах.

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил готовность работать с Украиной относительно информации о российских и белорусских спортсменах, поддерживающих полномасштабное вторжение России в Украину, заявил бывший глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, пишет «Трибуна».

МОК 8 декабря объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при выполнении ряда критериев.

Согласно решению исполкома, нейтральные спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом России и Беларуси, а также от поддержки вторжения.

«Сегодня в МОК обсудили вопрос, что они готовы работать с нами и получать всю информацию, которую мы имеем по мониторингу. Я считаю, что это очень положительно, они открыты и готовы работать с нами», — сказал Сергей Бубка, выступивший на заседании Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Украины.

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