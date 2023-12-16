Главная задача Путина 2 Вадим Денисенко

16.12.2023, 16:39

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Являются ли эти планы реалистичными?

Немецкий Bild опубликовал статью о том, что война будет продолжаться как минимум до 2026 года и к тому времени россияне планируют дойти до Днепра и Харькова.

Если коротко:

1. Может ли российский Генштаб планировать нечто подобное? Конечно, может. Но, как и всякие подобные планы, они будут сталкиваться с реальностью.

2. Реальность такова, что Путин, как показала пресс-конференция, действительно находится в иллюзорном мире и ему скучно говорить о вакцинах и ценах. Он хочет жить в геополитических иллюзиях и подобных планах. Однако реальность всегда догоняет иллюзию.

3. Итак, какова главная цель Путина? Его главная идея-фикс, как я это уже писал и раньше, стать третьим полюсом рядом с Китаем и США. И он считает, что конвенционная война в Украине даст ему такую возможность.

Пока все усилия России сводятся к одному: к попыткам создавать другим проблемы и потом этими проблемами манипулировать. И здесь есть один положительный момент для нас: это понимают все в мире и почти за два года войны Путину пока не удалось создать ни одной дополнительной точки напряжения.

Вернее, и в случае с Нигером, и в случае с ХАМАС Путин пытался догнать ситуацию, но ему ничего не удалось. И даже референдум в Венесуэле пока не принес нужных дивидендов. Пока традиционная игра Путина на поднятие ставок не приносит нужных ему испугов со стороны противников. А ядерный шантаж пока вообще не работает.

4. Если мы говорим о военных действиях в Украине, то главная задача [Путина] – выход на границы Донецкой и Луганской областей. Гранд-идея – Одесса. Поэтому Генштаб [РФ], конечно, будет предлагать такие планы.

5. Являются ли эти планы мало-мальски реалистичными? По состоянию на данный момент точно нет. При каких условиях они могут сбыться? Только при условии потери поддержки Западом и начала внутреннего политического и управленческого кризиса [в Украине]. Вероятность и первого, и второго невысокая. Поэтому – не рефлексируйте.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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