Рядом с Землей нашли планету, где год длится 22 дня 16.12.2023, 16:46

Она очень теплая.

Астрономы из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики (CfA) и других стран открыли новую экзопланету — теплый юпитер. Он вращается вокруг быстро вращающейся звезды типа F и его назвали TOI-4641 b. Экзопланета почти в четыре раза массивнее Юпитера. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет «Хайтек».

В целом, теплые юпитеры — это планеты-гиганты с орбитальными периодами от 10 до 200 дней. Это делает их сложными целями для обнаружения транзита и последующих исследований радиальной скорости по сравнению с их планетами с более короткой орбитой (горячие юпитеры).

Используя Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), который проводит обзор всего неба в поисках транзитных внесолнечных миров, ученые зафиксировали транзитный сигнал в кривой света TOI-4641 — яркой и быстро вращающейся F-звезды (с прогнозируемой скоростью вращения примерно 86,3 км/с).

Планетарный характер этого сигнала подтвердили последующие фотометрические и спектроскопические наблюдения.

Оказалось, год на планете длится всего 22,09 дня. Ее радиус составляет около 0,73 радиуса Юпитера, а максимальная масса — 3,87 массы газового гиганта.

Наблюдения показывают, что TOI-4641 b вращается вокруг звезды-хозяина на хорошо выровненной орбите, на расстоянии около 0,173 астрономических единиц (1 а. е. — это расстояние от Земли до Солнца).

Родительская звезда TOI-4641 (также известная как TIC 436873727) находится всего в 286 световых годах от Земли, что довольно близко по космическим меркам. Ее радиус составляет около 1,72 солнечных радиуса и примерно на 41% массивнее нашей звезды. По оценкам, ее возраст составляет 2,69 млрд лет, а ее эффективная температура — 6 560 Кельвинов (6 286,85 °C).

Авторы статьи подчеркнули, что долгопериодические экзопланеты, такие как TOI-4641 b, могут иметь решающее значение для тестирования механизмов, которые вызывают изначальное смещение в планетарных системах. Именно на таких орбитальных расстояниях приливные взаимодействия звезды и планеты считаются слишком слабыми, чтобы изменить орбитальную наклонность.

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