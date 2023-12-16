Bild: ВСУ готовит новую «жесткую» тактику 16.12.2023, 16:54

Ее можно охарактеризовать тремя словами.

Командование Сил обороны Украины, дожидаясь более серьезной военной помощи с Запада, сосредоточилось на новой стратегии. Ее можно охарактеризовать тремя словами: убивать, убивать, убивать. Об этом говорится в новой статье самого популярного в Германии издания BILD.

«Планы по деоккупации территорий Украиной пока отложены. ВСУ переосмыслили оборону и перешли к неожиданной новой и жесткой стратегии в борьбе с российским агрессором», - говорится в статье. Эта стратегия, как сообщается, заключается не в продвижении вперед, и даже не в удержании линии фронта на нынешних позициях, а в нанесении максимальных потерь оккупационной армии РФ.

На тех участках, где потери составляют 10:1 в пользу Украины, украинские войска держатся и «перемалывают» силы противника. Однако там, где уровень потерь сводится в 1:1, ВСУ отходят, чтобы сохранить живую силу.

«Вы выстраиваете минные поля, чтобы на них было уничтожено как можно больше солдат РФ и их танков. Когда враг преодолевает эти поля, вы отходите еще на километр и даете россиянам нырнуть в очередное минное поле, которое было установлено за это время», - объяснил западный эксперт изощренную тактику украинцев.

Фактически ВСУ сейчас заняты тем, чтобы максимально ослабить оккупационную армию РФ, исчерпать ее наступательный потенциал, дожидаясь прибытия западного вооружения, способного переломить ход войны.

В первую очередь, речь идет об истребительной авиации F-16, а также о дальнобойных ракетах ATACMS и Taurus.

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