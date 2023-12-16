В Швейцарии белоруска получила огромный штраф из-за собаки 3 16.12.2023, 17:03

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В сумме она заплатит 6200 франков.

В Швейцарии белоруске дали штраф за отказ усыпить собаку. Как пишет ресурс nau.ch со ссылкой на газету Zurcher Unterlander, речь идет о 46-летней белоруске, а сам инцидент произошел в швейцарском округе Дильсдорф, где она проживает.

Как выяснилось, в доме у нее проживали две собаки, одна из них, йоркширский терьер по кличке Луна (кличка изменена), еще в конце 2021 года стала болеть и начала плохо стоять на ногах.

Хозяйка обратилась к ветеринару, который поставил неутешительный диагноз – паралич. Несмотря на неоднократные рекомендации врача, хозяйка собаки не подвергла ее эвтаназии. В середине января 2022 года в ситуацию вмешалась ветеринарная служба, специалисты которой и забрала Луну из квартиры в Дильсдорфе, чтобы усыпить ее.

В доме белоруски они обнаружили еще одну собаку по кличке Тоби (изменена). Это животное тоже было нездорово: Тоби мучилась от наростов зубного камня, ей требовалась помощь ветеринара и немедленное лечение.

В конечном счет, белоруску обвинили в жестоком обращении с животными. В суде она пояснила, что всегда очень заботилась о своих животных, Луна, несмотря на паралич, имела нормальный аппетит, давала знать, когда хочет в туалет. Это дало основание белоруске полагать, что обездвиженное животное все-таки что-то чувствовало.

Хозяйка собак сообщила также, рекомендации ветеринара сочла лишь советом. В итоге белоруску оштрафовали: за случай с Луной судья назначил штраф в 500 франков, за Тоби – условный штраф в 50 дневных ставок по 30 франков. Также белоруску обязали оплатить судебные издержки в общей сумме 4200 франков.

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