Патриарх Кирилл и «шагреневая кожа» 1 Telegram-канал «СерпомПо»

16.12.2023, 17:13

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Где справедливость?

Патриарх Кирилл, объявленный СБУ в розыск за оправдание «агрессии России против Украины», впаривает про зло, грозящее уничтожить «Русский мир» матерям и женам мобилизованных. Если, говорит, это зло не остановить, оно будет увеличиваться, как «шагреневая кожа» (в оригинале у Бальзака она сжималась). Те покорно слушают.

В это время другие матери и жены мобилизованных развешивают на елке самодельные украшения с надписями «верните мужа (папу) домой», «где справедливость?», «долг отдан сполна» и т.п.

Справедливость — это посылать в окопы все новых мужчин, мужей и сыновей других женщин? Долг по убийству жителей соседней страны, которая на РФ не нападала и не собиралась, несмотря на все фантазии Путина?

Зло и в самом деле расширяется. Если одни женщины тупо смирились с участием своих близких в путинской авантюре, а другие требуют не остановки СВО, а всего лишь замены своих мужей на фронте на чужих.

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