Вадим Пристайко: Великобритания может направить войска в Украину 16.12.2023, 17:34

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Вадим Пристайко

Бывший украинский посол считает, что в определенный момент Лондон может вмешаться.

Украинский дипломат, экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что есть страны, которые приближаются к решению отправить свои вооруженные силы в Украину, и Великобритания — одна из них, первая в этом списке.

В интервью «Радио Свобода», отвечая на уточняющий вопрос, готова ли Британия отправлять своих солдат в Украину, Пристайко заявил, что это «никто никогда не признает, особенно политики».

«Каждый раз, когда их будут спрашивать, они будут говорить, что „нет-нет, мы как, ну куда, при чем тут, мы лучше дадим все, что угодно“. Но на самом деле расчеты о том, что, не дай Бог, придется применять вооруженные силы, ведутся военными. Для этого военные и есть, и дипломаты, для того, чтобы планировать на будущее», — сказал он.

По его словам, руководство государства политически должно принять решение, план нормальный или нет.

«Но наша обязанность, для этого вы нас держите, планировать худшее. Худшее применение для этих стран. Применение своих экспедиционных сил на территории Украины», — сказал он.

Отвечая на вопрос, при каких условиях это может произойти, Пристайко сказал, что при «катастрофическом развитии войны», в частности, «продолжении оккупации».

Дипломат заявил, что общественное мнение Великобритании не готово к этому.

«Ни одно демократическое государство не готово к применению, что бы Путин не рассказывал, что сидят там где-то в МІ6 или в военной разведке Британии и планируют, как бы напасть на Кремль. Нет. Государствам демократическим, которые зависят от цикла перевыборов, которые зависят от своих избирателей, которые вынуждены сто раз объяснять, чтобы сделать первый шаг, очень трудно это сделать», — сказал он.

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