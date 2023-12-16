Беларусь в рейтинге паспортов оказалась между Фиджи и Гайаной 16.12.2023, 17:42

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Лишь 105-е место.

Судя по индексу индексу паспортов VisaGuide, белорусский паспорт занимает 105-е место в мире по состоянию на декабрь 2023 года, пишет thinktanks.by.

105-е место в мире белорусского паспорта означает, что его обладатели могут путешествовать безвизово в 46 стран мира. Однако для въезда в остальные страны владельцам белорусских паспортов необходимо заранее оформить визу.

В частности, в текущем месяце владельцы белорусских паспортов могут безвизово путешествовать в такие страны:

Албания

Антигуа и Барбуда

Аргентина

Армения

Азербайджан

Барбадос

Бразилия

Китай

Острова Кука

Куба

Доминика

Эквадор

Грузия

Гаити

Гонконг

Израиль

Казахстан

Кыргызстан

Макао

Малайзия

Микронезия

Молдова

Монголия

Черногория

Намибия

Никарагуа

Ниуэ

Северная Македония

Оман

Палестина

Панама

Перу

Россия

Самоа

Сербия

Сент-Китс и Невис

Святой Винсент и Гренадины

Суринам

Таджикистан

Турция

Украина

Объединенные Арабские Эмираты

Узбекистан

Вануату

Венесуэла

Вьетнам

По данным VisaGuide.World, испанский паспорт сейчас является самым мощным паспортом в мире. Владельцы испанского документа могут путешествовать без паспорта в 43 страны, без визы — в 106, а только с электронным разрешением — в 11 стран мира. Традиционная виза требуется гражданам Испании только для поездок в 18 стран из примерно 200.

Далее следует сингапурский, немецкий, итальянский и французский паспорт соответственно, замыкая пятерку лучших.

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