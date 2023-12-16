Белорусы добились снятия с производства хлеба с оскорбительным названием 1 16.12.2023, 18:02

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Скандальный продукт выступал с 2007 года.

Слуцкий хлебозавод все чаще употребляет белорусский язык на этикетках на новых видах продукции, а хлеб «Бульбаш» снял с производства, рассказал на своей странице в «Фейсбуке» «языковой инспектор», активист Игорь Случак. В 2018 году они вместе с женой Алиной Нагорной начали кампанию «Стоп Бульбаш».

«Бульбаш – все! Бывает, чтобы получить хороший результат, нужно довольно много времени и усилий. И это даже скорее правило, чем исключение», – пишет Игорь Случак и рассказывает далее предысторию победы.

Хлеб «Бульбаш» выпускался Слуцким хлебозаводом с 2007 года и, как говорят на заводе, считался его едва ли не главным брендом, который побеждал на различных конкурсах.

В 2018 году Игорь Случак и Алина Нагорная, известные своей борьбой за белоруссизацию белорусских бизнесов и услуг, учредители инициативы «Умовы для мовы», начали кампанию «Стоп Бульбаш» как против самого оскорбительного слова бульбаш, так и против буквы Ъ, на белорусских вывесках и этикетках.

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