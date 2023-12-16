Кремль готов развязать еще одну войну: какие страны под угрозой удара РФ 16.12.2023, 18:04

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Есть несколько вариантов.

Россия в ближайшее время не пойдет в атаку на страны НАТО, заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Как подчеркнул он в интервью «Главреду», РФ представляет опасность для стран бывшего СССР.

«Давайте представим самый худший сценарий: Россия на определенной стадии войны одержит победу – захватит правобережье Херсонщины, Николаевскую и Одесскую области. Тогда она получит выход на Приднестровье и станет угрозой для Молдовы и Румынии, которые будут с ней на границе по линии временно оккупированных территорий», - не исключил эксперт.

Он также считает, что если будет пауза в войне или снижение интенсивности боевых действий, Россия получит возможность восстановить свой потенциал и накопить ресурс для захвата Грузии и Армении.

«В Грузии у власти пророссийская политическая сила, но Москве этого недостаточно. Ей важно контролировать страну еще и физически, потому что после оккупации Грузии появится выход на Армению, которая сегодня пытается выйти из-под влияния Российской Федерации», - прогнозирует аналитик.

Коваленко добавил, что в случае захвата Армении, Россия усилит свое влияние на Южном Кавказе. При этом есть еще и север Казахстана – зона гибридных и других угроз со стороны РФ для Алматы.

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