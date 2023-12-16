Стало известно, какими качествами характера обладает «идеальный» мужчина 2 16.12.2023, 18:14

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Ученые опросили женщин.

Психологи из Геттингенского университета в Германии в ходе опроса выяснили, что молодые женщины считают идеальными мужчин, ориентированных на создание семьи, а пожилые респондентки — напористых и уверенных в себе. Результатами исследователи поделились в журнале Human Nature.

В ходе исследования команда попросила 17 254 женщин разного возраста из 150 стран мира описать идеального мужчину. Как молодые, так и пожилые респондентки хотели бы, чтобы их партнер обладал привлекательной внешностью и умел распоряжаться деньгами. Молодые участницы исследования отметили, что предпочли бы вступить в отношения с мужчинами на несколько лет старше них. Однако сорокалетние женщины были не против встречаться с мужчинами на семь лет моложе, а шестидесятилетние — на 15 лет моложе.

Также отмечается, что старшие участницы исследования отдали бы предпочтение уверенным в себе и напористым мужчинам, а более молодые — тем, кто хотел бы создать семью. Доброта и отзывчивость оказались одинаково важны для участниц всех возрастов.

Психологи добавили, что ориентированность на создание семьи реже отмечалась как одно из качеств идеального партнера женщинами после 28 лет. Ученые ожидали, что такая характеристика будет одной из ключевых при выборе потенциального супруга как минимум до 40 лет. Это период, в течение которого у женщин обычно наступает менопауза.

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