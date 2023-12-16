Европа «показал язык» Путину 1 Павел Климкин

16.12.2023, 18:16

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Запущен новый геополитический отсчет.

В решении Евросоюза об открытии переговоров прекрасно все. Само собой, остается желание лидеров ЕС не оказаться в заложниках Венгрии и сохранить лицо. А также нежелание Орбана быть козлом отпущения для Путина.

Да и есть те в ЕС, кто пока не знает, что с нами делать, ведь никогда в истории переговоры не начинались со страной в состоянии войны. Хотя, конечно, «свое» Орбан еще возьмет, ведь консенсус нужен для открытия и закрытия каждой главы переговоров.

А главное – ЕС «показал язык» Путину, который в тот же день рассказывал на ежегодной пресс-конференции о «российском городе Одессе» и все остальное в том же смысле. Решение о переговорах является, как говорят в Евросоюзе, геополитическим. Оно определяет новые границы Европы и новую Европу. Которая способна показывать не только язык, но и зубы. И также способна поддержать одесситов, как и всех украинцев в их решении быть европейцами, а не частью российской империи.

Путин сделает все, чтобы испортить нашу евроинтеграцию, здесь не нужно себя обманывать – для него наше членство в ЕС такой же кошмар, как и наше членство в НАТО. Борьба за Евросоюз только начинается.

Но Украина возвращается в Европу, в каком-то смысле это реинтеграция, мы частью Европы были до момента российской оккупации, а РФ Европу покидает. Украинцы всегда были европейцами, и этот факт теперь политически и ментально принят в Евросоюзе. Саммит ЕС запустил новый геополитический и исторический отсчет, его уже не остановить.

Павел Климкин, «Фейсбук»

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