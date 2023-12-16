Режиму указали на невыполнение обязательств по БелАЭС 2 16.12.2023, 18:28

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Заявление стран Конвенции Эспо.

Девятая встреча стран Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо) завершилась в пятницу в Женеве встречей представителей на высоком уровне. На ней было принято повторное решение по БелАЭС.

В мероприятии приняли участие 300 человек, включая представителей правительств 46 стран, международных и неправительственных организаций.

Для Литвы наиболее важными решениями, принятыми на этой встрече, стали решение о несоблюдении Беларусью своих обязательств по Конвенции Эспо при эксплуатации БелАЭС и решение о несоответствии национального законодательства Беларуси Конвенции Эспо.

В решении по БелАЭС стороны Конвенции Эспо единогласно подтвердили нарушения, допущенные Беларусью при разработке этого проекта, обязали Беларусь надлежащим образом применять требования Конвенции в будущем и отметили недостаточный прогресс в выполнении рекомендаций Комитета по выполнению Конвенции Эспо.

«В решении о несоответствии законодательства Беларуси не только констатируется факт несоответствия, но и даются рекомендации о том, какие действия следует предпринять Беларуси для надлежащего переноса требований Конвенции Эспо в национальное законодательство», – говорится в пресс-релизе Министерства охраны окружающей среды Литвы.

«Литва, как соседнее с Беларусью государство, приветствует эти решения сторон Конвенции Эспо, которые направлены на обеспечение надлежащего выполнения оценки трансграничного воздействия на окружающую среду, прозрачных процедур и адекватного информирования общественности и учреждений соседних стран, а также гарантирование их прав при реализации проектов, которые могут оказать трансграничное воздействие на соседние страны», – сказала Раминта Радавичене, заместитель министра Министерства окружающей среды, которая присутствовала на этом заседании.

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