В Гродненском зоопарке выбрали необычный символ следующего года

В Гродненском зоопарке выбрали необычный символ следующего года2
- 16.12.2023, 18:45
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Ее зовут Ася.
В Гродненском зоопарке накануне новогодних праздников выбрали живой символ 2024 года — игуану по имени Ася. Сотрудники объяснили, почему в этом году сделали такой выбор, и показали видео ласковой ящерицы.
По мнению сотрудников зоопарка, в год Зеленого Деревянного Дракона игуана Ася «как никто другой подходит на роль этого необычного мифического существа».
Однако выбрали ее все же не только из-за внешнего сходства. Основным критерием послужил характер животного.
«Несмотря на суровый вид, Ася имеет миролюбивый нрав. По характеру она добрая, ласковая и очень дружелюбная», — описали ящерицу в Гродненском зоопарке.
Опубликовали и видео, на котором видно, насколько Ася действительно спокойная и ласковая.
Игуана Ася родилась в 2012 году — в год Черного Водяного Дракона. А в Гродненском зоопарке она живет с 2020-го.
Длина животного — 82 см (от кончика носа до кончика хвоста). Любимые лакомства ящерицы — пекинская капуста, тыква и банан.