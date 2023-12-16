В Гродненском зоопарке выбрали необычный символ следующего года 2 16.12.2023, 18:45

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Ее зовут Ася.

В Гродненском зоопарке накануне новогодних праздников выбрали живой символ 2024 года — игуану по имени Ася. Сотрудники объяснили, почему в этом году сделали такой выбор, и показали видео ласковой ящерицы.

По мнению сотрудников зоопарка, в год Зеленого Деревянного Дракона игуана Ася «как никто другой подходит на роль этого необычного мифического существа».

Однако выбрали ее все же не только из-за внешнего сходства. Основным критерием послужил характер животного.

«Несмотря на суровый вид, Ася имеет миролюбивый нрав. По характеру она добрая, ласковая и очень дружелюбная», — описали ящерицу в Гродненском зоопарке.

Опубликовали и видео, на котором видно, насколько Ася действительно спокойная и ласковая.

Игуана Ася родилась в 2012 году — в год Черного Водяного Дракона. А в Гродненском зоопарке она живет с 2020-го.

Длина животного — 82 см (от кончика носа до кончика хвоста). Любимые лакомства ящерицы — пекинская капуста, тыква и банан.

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