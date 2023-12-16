Запад и Россия удивили друг друга 1 Альфред Кох

16.12.2023, 18:52

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О «загадочной русской душе».

Прошел один год и двести девяносто три дня войны. Сегодняшних карт ISW все еще нет и поэтому ничего нового про ситуацию на фронте сказать нельзя. Хотя я не думаю, что там случилось что-то сверхординарное. Все те же бои на Купянском направлении, вокруг Бахмута, в Авдеевке…

Военкоры пишут, что третья волна наступления россиян на Авдеевку начинает захлебываться, а будет ли четвертая - неизвестно. Ведь и третья-то затеивалась под прямую линию Путина, а уж коль генералы не успели порадовать своего хозяина, то и Авдеевка уже вроде как не очень-то и нужна… Так это или нет - не могу судить. Но военкоры пишут…

Орбан все-таки подгадил и наложил, нет, не то, что вы подумали, а вето на решение Евросоюза о выделении для Украины 50 млрд. $. Свое вето он мотивировал просто: разморозьте все те деньги, которые положены Венгрии из фондов ЕС и тогда я соглашусь на помощь Украине.

Скорее всего так и случиться. Во всяком случае, известно, что следующий внеплановый саммит глав государств-членов ЕС состоится уже в январе. Вряд ли за это время удастся уломать Орбана поддержать Украину без разморозки предусмотренных для Венгрии денег. А значит разморозка неизбежна. Иначе чего собираться? Ведь известно, что собираются они только лишь для обсуждения помощи Украине.

Германия предоставила очередной пакет военной помощи Украине. В него в том числе вошел второй уже комплекс «Пэтриот». Каждый такой комплекс стоит не меньше 1 млрд. $, а только один выстрел из него - 3 млн. $. Причем для Украины это все - совершенно бесплатно.

Мне, как немецкому налогоплательщику, хочется процитировать горинского Мюнхгаузена: «Я не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть».

На Западе прекрасно понимают, что их затраты на поддержку Украины были бы значительно меньше, если бы Украина в течении почти 30 лет не занималась разрушением собственной армии и ВПК.

Для сравнения, посмотрите с какой невозмутимостью сфинкса наблюдает Израиль за всеми перипетиями в Конгрессе США. Между тем, там обсуждается помощь и ему в том числе. А все потому, что у него есть своя сильная армия и свой мощный ВПК. Помогут американцы - хорошо. Не помогут - сами справимся…

Мне кажется, что Запад и Россия в этой войне удивили друг друга. Запад удивил Россию тем, что оказался способен выделить десятки миллиардов долларов на поддержку Украины и пойти на большие экономические жертвы отказавшись от значительной части торговли с Россией. (Это тем более удивительно, что в мирное время Запад чрезвычайно прижимист и добиться у него финансовой поддержки реформ был очень трудно, а торговать он может хоть с чертом).

Россия же удивила Запад безразличием к потерям своих собственных солдат. Три сотни тысяч своих же убитых и покалеченных сограждан не спровоцировали никакого народного протеста или даже каких-то вопросов к власти. Сколько раз не повторялось бы это фирменное российское бесчувствие, оно всякий раз будет для Запада жутким сюрпризом. Загадочная русская душа - только и будет он бормотать себе под нос…

А в Израиле все идет своим чередом. ЦАХАЛ наступает вглубь Газы, а хамасовцы потихоньку сдаются. К сожалению, сегодня обнаружили еще три трупа заложников, захваченных ХАМАСом 7 октября. Такова страшная арифметика войны…

Больше, вроде, ничего такого не случилось, о чем я хотел бы написать в своем дневнике.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

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