Задержан школьник, которого «подставили» с «солигорской игрой» 16.12.2023, 19:27

Он якобы отправлял ложные сообщения о минировании.

«Наша Ніва» пишет о задержании школьника, которого «подставили» с «солигорской игрой». Вчера МВД сообщило о задержании 15-летнего жителя Минска, который подозревается в отправлении ложных сообщений о минировании зданий на территории соседних стран. По версии милиции, он делал это за деньги.

По информации СМИ, речь идет о 15-летнем минском подростке, от имени которого ранее рассылались сообщения о «вооруженных атаках» на солигорские школы. В пресс-релизе СК тогда сообщалось, что парень не ожидал визита сотрудников милиции, поскольку лишь от них узнал о якобы готовящихся сценариях с применением оружия.

При осмотре мобильного телефона подростка установлено, что парень увлекается компьютерными играми и имеет несколько аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях. Накануне ему в Telegram пришло сообщение с призывом вступить в закрытый игровой чат Солигорска, которое он проигнорировал. Именно в этом канале и обнаружены сообщения от имени столичного школьника о готовящемся вооруженном нападении на местные школы.

Во вчерашнем сообщении МВД говорилось, что подросток в апреле 2023 года заинтересовался темой сваттинга (отправки ложных сообщений о минировании) и доксинга (незаконного сбора личной информации) за деньги.

«Позже в мессенджере нашел тематические чаты, где получал заказы. Оплату за услуги фигуранту перечисляли на онлайн-кошелек, прикрепленный к виртуальному абонентскому номеру. С июня по сентябрь он направил по электронной почте 10 писем и совершил 27 звонков с заведомо ложными сообщениями об опасности», – заявляли в ведомстве.

В ролике был показан скриншот, в котором содержится обращение «Привет, Петрозаводск!», что указывает на территорию России.

На видео задержанный говорит, что сообщения о минировании он отправлял в школы, лицеи, торговые центры и получал за это по 600 российских рублей.

«Мы поняли, что речь идет о том самом парне, которого «сватнули» на днях, поскольку у него похожий голос (он публиковал голосовые сообщения в открытом чате) и он действительно живет во Фрунзенском районе Минска. В тематической группе, в которой был Илья «Мефи», уже обсудили, что он задержан. Также в группе, где он продавал различные услуги, действительно предлагались такие опции (их часто называют «эвакуацией»)», – говорится в материале СМИ.

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