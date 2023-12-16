Ученые рассказали о «подарке» неандертальцев современным людям 16.12.2023, 19:38

Некоторые люди унаследовали специальный ген.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что люди-жаворонки унаследовали ген, который позволяет им рано просыпаться, от неандертальцев, сообщает проект «Сноб» со ссылкой на научную публикацию в журнале Genome Biology and Evolution.

Привычка рано ложиться и подниматься с первыми лучами солнца может быть связана с процессами миграции древних представителей Homo sapiens из Африки в Евразию 70 000 лет назад. Скрещиваясь с евразийскими гомининами, приспособленными к перепадам температур и колебаниям фотопериода, например, к сокращению светового дня в зимний период, переселенцы переняли их ДНК. Позже эти вариации циркадных ритмов унаследовали современные люди.

«Учитывая влияние окружающей среды на циркадную биологию, мы предположили, что отдельные эволюционные истории могли привести к различиям биологических ритмов, которые адаптировать к разным условиям обитания», — уточнил доктор Джон Капра.

Более ранние исследования показали, что некоторые из полученных генов впоследствии были утрачены в ходе эволюции, однако самые «практичные» из них сохранились. Так, сегодня генотип живущих на больших высотах тибетцев помогает им противостоять болезням, влияет на пигментацию их кожи и даже на процент жира в организме.

Подобная циркадная адаптация свойственная также растениям, рыбам и насекомым, однако у людей этот процесс исследован меньше, чем среди животных.

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