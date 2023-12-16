Россияне затравили жену Пескова за «бессовестный беспредел» 16.12.2023, 19:51

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Постановка жены чиновника влетела в копеечку.

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду, жену пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка стала объектом травли со стороны российских болельщиков после новости о том, что департамент труда и соцзащиты Москвы потратит 24 млн российских рублей на билеты для ее шоу. Сведения о контракте появились на сайте российской Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок, пишет «Обозреватель».

Предмет контракта – «оказание услуг по организации посещения ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». Планируется приобрести более 9 тысяч билетов на сумму 24 млн рублей. Шоу будет проходить с 22 декабря по 7 января в «Мегаспорте».

Фанаты возмущаются циничностью Навки и чиновников, намекая, что экс-фигуристке давали деньги и на постановку, а теперь за бюджетные средства выкупают билеты

«Задал бы в очередной раз вопрос, но он вновь станет риторическим - как получая из бюджета страны (нашего кармана) деньги на производство шоу, они ещё умудряются получать выручку за счёт...бюджета (нашего кармана)», – пишут россияне.

Россияне с сарказмом выражают восхищение происходящим.

«Не поймите меня не правильно, но я иногда реально ВОСХИЩАЮСЬ насколько открыто порой пилят государственное бабло. Просто вообще даже не парятся насчёт более скрытых схем. Даже цыгане на вокзале и то порой прилагают больше усилий чтобы скрыть обман и мошенничество, когда кому-то предсказывают судьбу или пытаются что-то продать», – говорится в комментариях.

Поведение Навки называют беспределом, позором и дном.

«Насколько же у нас люди привыкли к беспределу, что подобные схемы ни у кого особых вопросов не вызывают. Тут даже расследований антикоррупционных не нужно, настолько наглый и не прикрытый распил бабла. Навка совсем уже берегов не видит. Жалко что все наши девочки в этом участвуют. Это какой-то позор просто», – отмечают фанаты.

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