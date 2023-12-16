Стало известно, сколько должен каждый белорус иностранным кредиторам 5 16.12.2023, 19:58

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Режим задолжал десятки миллиардов.

По 4 тысячи долларов внешнего долга приходится на каждого жителя Беларуси. В общей сложности наша страна должна вернуть иностранным кредиторам 36,7 млрд долларов, сообщает «Еврорадио».

Валовой долг снизился до 49,6%. В начале года он составлял 54,4%.

Но похоже, что власти не слишком озадачены гигантской задолженностью. И возвращать ее не спешат. Например, в этом году правительство постановило выплатить зарплаты сотрудникам Минлесхоза на 8,7 млн рублей деньгами, которые планировали направить как раз на погашение внешнего долга.

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