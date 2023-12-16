Многое стало понятнее Леонид Гозман

16.12.2023, 20:12

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Сеанс военной магии с одновременным разоблачением.

Я, как наверняка и большинство читателей, давно и ни в чем не верю Владимиру Путину. Если он говорит, что дважды два — четыре, мне хочется это перепроверить, если говорит, что чего-то не будет — мобилизации, войны, арестов, — я понимаю, что это точно случится. Но в отличие от многих я считаю, что над словами Владимира Владимировича надо не только смеяться — конечно, надо! — но и обращать на них самое пристальное внимание, всерьез анализировать. Не чтобы ему поверить, а чтобы понять, что происходит и что нас ждет?

Хоть нам это и не нравится, именно Путин управляет (владеет?) нашей страной. По его приказу двигаются танки, в три смены работают военные заводы, деньги из карманов граждан перемещаются в военный бюджет. Поэтому его планы, его картина мира важны для нас, даже если планы нереалистичны, а картина мира отражает лишь процессы, происходящие внутри его, мягко говоря, не совсем здорового сознания.

Итак, что мы узнали?

Самое важное прозвучало вначале. В ответ на вопрос о планах на следующую каденцию он ответил: «Укрепление суверенитета». То есть в его приоритетах — государство, а вовсе не люди.

Это естественно — у жителей России (не уверен, что правильно продолжать называть нас гражданами) нет никаких возможностей влиять на государство, следовательно, с ними можно и вовсе не считаться. А человеческого сочувствия к возобновляемому ресурсу у него нет ни на грамм. Мертвые подданные ему, кстати, нравятся куда больше, чем живые, — лучше же в бою помереть, чем от водки. А потому погибшим он дает «героев», а раненым — лишь ордена.

Но это не всё. Он много раз демонстрировал, что понимает суверенитет России как вседозволенность: никакие правила или даже подписанные Россией международные договоры не должны ограничивать свободу ее действий — примеров не счесть, один Будапештский меморандум чего стоит. Договоры заменяются смутным чувством исторической правоты, справедливости и так далее. Он, по-видимому, искренне считает, что везде, где проливалась кровь русского солдата, — русская земля. Правда, по этой логике французы имеют права на Москву, а Германия — на треть территории бывшего СССР. Но нет — они не имеют, а мы имеем. И обращаться с этой землей можем как хотим. Например, Одесса, по его мнению, русский город. В тот же самый день, когда это было произнесено, он ее бомбил.

Однако внешний суверенитет — ничто без внутреннего, то есть, в его понимании, без неограниченной власти суверена. Путину нравилось, когда его сравнивали с Александром Третьим и с Петром Первым, но на самом деле он наследник Орды и Грозного —

он стремится к самовластию, которое представляется ему единственно правильным способом государственного устройства.

Показательно также, что, говоря о своей будущей созидательной деятельности, Путин ни разу не упомянул выборы, даже в шутку не сказал что-нибудь вроде «если люди мне доверят». И в этом он вполне адекватен — к будущему своей страны люди отношения не имеют.

Планов окончания войны у него нет, не надейтесь. Планы продолжения, наверное, да, но не завершения. Только что Bild со ссылкой на разведку опубликовал статью, где расписывается стратегия войны вплоть до 2026 года. Не очень верю: думаю, столь детальных планов у него вообще нет — он их постоянно меняет по ситуации. Зато есть объявленная (подтвержденная) публично цель — демилитаризация и денацификация Украины. (Молчу про логику: а какое тебе дело, что там у них Бандера — герой? Ну, укрепляй границу, если опасаешься, что они нападут). Но что может быть критерием достижения этих целей? Это ведь вам не Киев взять, когда видно, взял или не взял. Об окончательной победе можно будет говорить только в том случае, если Россия возьмет под контроль всю территорию Украины и поставит там у власти какого-нибудь Медведчука. А этого явно не случится. Значит, война навечно! И он это четко сказал.

Интересно, что он и его люди, по-видимому, осознают растущую пропасть между ним и населением. Война большинству уже надоела, восхищаться его остроумием и спортивной формой людям наскучило тоже. Поэтому снизился уровень «холуяжа» — видимо, чтобы не вызвать обратного эффекта. А на экран вывели острые вопросы. Это прекрасный ход! Он на них, разумеется, не отвечал, но его пропагандисты будут говорить, что они были. А поскольку нормальный человек это шоу не смотрит, то люди и поверят, что он ни от чего не уклонялся.

Про враждебность Запада было всё как обычно. Но сделан некоторый шаг вперед — корь у нас тоже из-за границы, с Украины в данном случае. Боюсь, что он и сам в это верит.

Интеллект, вкус и глубина тоже были явлены. Яйца подорожали потому, что увеличился спрос (а почему он увеличился?), а плохие люди воспользовались, чтобы заработать. ФАС уже расследования начала по двум фирмочкам. Ну а шутка про яйца министра сельского хозяйства демонстрирует, что триада графа Уварова, которому, кстати, только что памятник открыли, вполне жива — народность присутствует. Уваров, правда, совсем не это имел в виду, но это не важно. Это уже, конечно, из раздела стеба — виноват, не удержался.

А серьезным — и очень серьезным — было еще одно: он выступал как победитель. Он уверен в себе, уверен в том, что полностью контролирует ситуацию, в том, что рано или поздно, но всё будет по его слову. Всего несколько месяцев назад он ждал, что украинцы со дня на день выйдут к Азовскому морю, он был жалким, да еще и проигрывающим авантюристом. Сейчас он снова верит в победу — пусть не скорую, но, по его мнению, неизбежную. Ему опять везет. Фронт застыл. Да, там десятками тысяч погибают его солдаты, но кто же их считает? А война на Ближнем Востоке отвлекла от Украины внимание, а частично и ресурсы мира, — Путин ее главный выгодоприобретатель, и он наверняка делает всё, чтобы она продолжалась. Но самая главная удача — внутриполитическая ситуация на Западе. В Америке кризис, неспособность договариваться и ожидание катастрофы демократов, там не до Украины. Обещанные деньги хоть и с опозданием, но, скорее всего, дадут, однако в целом поддержка явно уменьшится.

В Европе крошечная Венгрия, а точнее его практически агент Орбан, блокирует уже давно обещанный Украине транш. Кто они против нас, что их хваленая демократия против нашего дворового хамства? Нет у них методов против нас!

И вот здесь — пусть крошечное, но основание для оптимизма. Орбан, похоже, допрыгался. Мало того, что Шольц просто предложил ему выйти из зала, чтобы не мешать принятию решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Шольц, над которым многие смеялись, доказал неожиданно, что он понимает, как разговаривать со шпаной. И Орбан вышел, а без него проголосовали единогласно. Украина на финишной прямой, пусть не сейчас, пусть после долгих переговоров, но она официально станет Европой, — а ведь весь кризис 2014 года начался с категорического несогласия Путина с европейским вектором Украины.

Более того, Евросоюз анонсировал реформу своих структур, чтобы на будущее не ставить всю европейскую политику в зависимость от коррумпированных шантажистов. Похоже, уроки извлекаются, и скоро Путину придется иметь дело с куда более сильной Европой.

В Америке тоже не всё так хорошо для Путина и плохо для Украины, как кажется, — сложно, но не безнадежно. Большинство членов Конгресса, в том числе и республиканцы, всё-таки за Украину. Просто не забывают и о своих внутриполитических проблемах. 2024-й будет в этом смысле тяжелым — на сцене будет слишком много демагогов, но потом, после выборов, всё может наладиться: понимание исходящей от Путина угрозы есть у обеих партий. Украинцам бы продержаться этот год.

Поэтому спасибо Владимиру Владимировичу за Прямую линию. Многое стало понятнее.

Леонид Гозман, «Новая газета Европа»

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