Орбан решил обмануть Путина

Орбан решил обмануть Путина2
- Виктор Небоженко
- 16.12.2023, 20:41
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И теперь боится.
После исторического решения ЕС о начале переговоров о вступление Украины в Европейское сообщество, ярый противник Украины, друг Кремля и московской мафии, премьер-министр Венгрии Орбан очень боится мести Путина.
Путин сильно надеялся, что Орбан, воспользовавшись своим право вето, затормозит на неопределенный срок процесс вступления Украины в Европейский союз.
Но Орбан решил обмануть и Путина, и Брюссель.
Во время голосования он вышел из зала заседания, заявив, что он воздержался от решения о вступлении Украины в ЕС.
Теперь ему предстоит тяжелый разговор с разгневанным Путиным.
Виктор Небоженко, «Фейсбук»