Орбан решил обмануть Путина 2 Виктор Небоженко

16.12.2023, 20:41

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И теперь боится.

После исторического решения ЕС о начале переговоров о вступление Украины в Европейское сообщество, ярый противник Украины, друг Кремля и московской мафии, премьер-министр Венгрии Орбан очень боится мести Путина.

Путин сильно надеялся, что Орбан, воспользовавшись своим право вето, затормозит на неопределенный срок процесс вступления Украины в Европейский союз.

Но Орбан решил обмануть и Путина, и Брюссель.

Во время голосования он вышел из зала заседания, заявив, что он воздержался от решения о вступлении Украины в ЕС.

Теперь ему предстоит тяжелый разговор с разгневанным Путиным.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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