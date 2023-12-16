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Орбан решил обмануть Путина

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  • Виктор Небоженко
  • 16.12.2023, 20:41
  • 4,734
Орбан решил обмануть Путина

И теперь боится.

После исторического решения ЕС о начале переговоров о вступление Украины в Европейское сообщество, ярый противник Украины, друг Кремля и московской мафии, премьер-министр Венгрии Орбан очень боится мести Путина.

Путин сильно надеялся, что Орбан, воспользовавшись своим право вето, затормозит на неопределенный срок процесс вступления Украины в Европейский союз.

Но Орбан решил обмануть и Путина, и Брюссель.

Во время голосования он вышел из зала заседания, заявив, что он воздержался от решения о вступлении Украины в ЕС.

Теперь ему предстоит тяжелый разговор с разгневанным Путиным.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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