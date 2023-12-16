Как в белорусском футболе били судей 16.12.2023, 20:59

Дело доходило до пожизненных дисквалификаций.

Недавно на весь мир разлетелась дичь из чемпионата Турции – президент «Анкарагюджу» Фарук Коджа выбежал на поле и ударом в лицо уложил на газон судью Халила Мелера, который не засчитал гол команды и удалил ее игрока в матче с «Ризеспором», пишет «Трибуна».

Случались атаки на арбитров и в Беларуси – со стороны игроков.

Георгий Кондратьев и Казимир Знайдинский

Когда: высшая лига-1992/93, матч «Металлург» – «Динамо» Минск

В первом туре второго чемпионата Беларуси гости победили в Молодечно 3:1, а форвард хозяев Кондратьев считал, что при одном из голов «Динамо» судья Знайдинский не зафиксировал фол. На «непечатные» претензии футболиста судья отреагировал, как потом заявлял игрок, «нехорошими словами». После Знайдинский пошел помыться в хозяйскую раздевалку (в судейской не было душа) – и снова встретил Кондратьева, и тот выписал неугодному судье удар в челюсть. Позже Георгий называл это «пощечиной», но рефери снял побои и сообщил о нападении в АБФФ.

«Мылся, Кондратьев зашел одетым. Ударил меня ногой – я увернулся. Затем последовал удар кулаком в лицо, и Кондратьев ушел. Снял побои – ушиб челюсти. Молодечненцы пытались меня задобрить, предлагали поужинать – я отказался. Мужчина никогда не станет бить исподтишка», – излагал свою версию событий Знайдинский.

В итоге АБФФ выписала «Металлургу» штраф в 6 тысяч долларов, а Кондратьева забанила на 15 матчей, запретив покидать ЧБ до истечения дисквалификации. Впрочем, группа игроков «Динамо» 1982-го написала в АБФФ с просьбой смягчить наказание. Помогло – спустя 10 пропущенных поединков Кондратьеву разрешили вернуться на поле. Он потом говорил, что в ситуации «хвастаться нечем», но, «по сути, сделал арбитру рекламу».

По словам Знайдинского, Кондратьев перед ним так и не извинился – только однажды предлагал «забыть» былое. А сам рефери после судейской карьеры набрал в биографию целую россыпь постыдных поступков – от пожизненного бана в белфутболе до помощи режиму с устранением неугодной организации.

Владимир Мигурский и Виктор Матюшев

Когда: высшая лига-1996, матч «Торпедо-Кадино» – «Белшина»

В том матче гости разгромили могилевчан 6:1, а самое интересное 600 болельщиков увидели в середине первого тайма. На 23-й минуте форвард бобруйчан Андрей Хлебосолов вывел гостей вперед (2:1), а полузащитник «Торпедо-Кадино» Мигурский начал возмущаться, что судья Матюшев засчитал мяч. Рефери достал желтую карточку, после чего игрок стал оскорблять арбитра – и получил красную. Мигурский не успокоился, а стал наседать на рефери. Как рассказывали очевидцы, Матюшев начал убегать, а футболист бегал следом и успевал давать поджопники. В конце концов игрока все же заставили покинуть поле, а Матюшев занес в протокол, что «Мигурский набросился на судью с кулаками».

В АБФФ дисквалифицировали игрока на оставшиеся 11 матчей сезона-1996 и условно на весь следующий ЧБ, в котором игрок вернулся на поле.

Владимир Сорочинский и Александр Чебыкин

Когда: высшая лига-2001, матч «Славия» – БАТЭ

Это был интересный по афише матч: мозыряне – действующие чемпионы, борисовчане – лидеры таблицы. До 78-й минуты на табло горели цифры 1:1, а затем форвард гостей Артем Концевой вышел один на один и оформил победный мяч (игра кончилась 3:1 в пользу БАТЭ). Однако мозырские футболисты стали активно возмущаться сразу после гола Концевого – они считали, что по дороге тот не по правилам отмахнулся от защитника «Славии» Сорочинского. Арбитр встречи, тогда еще и член исполкома АБФФ Чебыкин менять свое решение не собирался – еще и дал Сорочинскому желтую. И тут игрок ударил судью кулаком в лицо – результатом стали выбитый зуб и большой фингал под глазом, из-за которого рефери потом некоторое время ходил в темных очках. Но матч доработал, сперва выписав обидчику вторую желтую.

В АБФФ оценили поступок игрока на 14 матчей дисквалификации. Но на одно из заседаний исполкома Сорочинский прибыл лично, при всех принес извинения Чебыкину, пообещал исправиться – в итоге бан сократили до семи поединков.

Владимир Нестерович и Михаил Цуканов

Когда: первая лига-2002, матч «Динамо-Юни» – «Береза»

Минский середняк Д2 в том матче без проблем разгромил 5:1 аутсайдеров-гостей, а ближе к концу поединка рефери Цуканов еще и удалил игрока «Березы» Нестеровича. Тот ушел с поля, но, как оказалось, только для того, чтобы отомстить позже. Когда после финального свистка судья пошел в раздевалку, футболист ждал в подтрибунке – и сразу начал бить арбитра, который, по свидетельствам, упал после удара в живот. Добивать Цуканова футболисту помешали очвидцы.

Рефери после этого написал заявление «силовикам», желая реальной ответственности для игрока. Но дело замяли, и до режимного «суда» не дошло. Зато АБФФ выписала Нестеровичу первую в своей истории пожизненную дисквалификацию.

Сергей Трунин и Виктор Миронь

Когда: вторая лига-2007, матч «Береза» – «Полесье-2»

Матч середняков в концовке сезона Д3 не обещал ничего интересного, в итоге хозяева обыденно победили гостей из Козенков 1:0. А в нашу подборку игра попала из-за вспышки ярости полузащитника «Полесья-2» Трунина – футболиста с опытом игры в высшей лиге за «Бобруйск», «Дариду» и «Славию». В одном из эпизодов Трунин оказался очень недоволен тем, что судья Миронь назначил штрафной в пользу «Березы», и начал рассказывать о неправоте, используя мат. Рефери на такое ответил красной карточкой, после чего футболист ударил арбитра в живот – так сильно, что Миронь на несколько минут прервал встречу, чтобы прийти в себя. Ну а Трунин, покидая поле, еще и показал неприличный жест в адрес березовских болельщиков.

Вскоре игрока отчислили из «Полесья-2», а через три недели после матча дисциплинарный комитет АБФФ, на заседание которого игрок не явился, сделал Трунина вторым в истории белорусского футбола человеком с пожизненной дисквалификацией. Та игра стала последней и в судейской карьере Мироня – зато в 2008-м он ненадолго возобновил в «Лиде» свою игровую практику, с которой вроде бы завязал в 2001-м.

Александр Сулима и Сергей Сахаревич

Когда: высшая лига-2008, матч МТЗ-РИПО – «Нафтан»

Минчане к 25-му туру шли вторыми, новополочане – шестыми, но выиграли гости: на 69-й минуте забил Михаил Горбачев, на 79-й минуте – Максим Разумов. И при втором голе сильно возмутился кипер хозяев Сулима – он пошел на верховой мяч, а взятие ворот наблюдал, лежа на газоне, с уверенностью, что на нем сфолили. Однако судья Сахаревич посчитал, что никакого нарушения не было. Сулима попытался переубедить рефери, а когда это не помогло, оскорбил арбитра, да еще и толкнул его руками в грудь. Последовало удаление, а в итоговый протокол матча было занесено объяснение: «За агрессивное поведение в отношении главного судьи – умышленный толчок руками в грудь».

В АБФФ вынесли Сулиме жесткое наказание – дисквалификацию на год. Руководители МТЗ-РИПО ходатайствовали об отсрочке, но до поры тщетно. Впрочем, спустя полгода после поединка, 1 апреля 2009-го, вратарю разрешили вернуться на поле, установив испытательный срок в 12 месяцев. 4 апреля Сулима уже играл в 1-м туре ЧБ-2009, пропустив, таким образом, всего пять матчей «вышки».

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