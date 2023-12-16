«Товарищи ученые, доценты с кандидатами …»
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- 16.12.2023, 21:07
Почему Кремль взялся за науку.
Очередная новость об аресте ученого по обвинению в «госизмене» в РФ. Это стало привычным явлением репрессивного путинского пейзажа.
На этот раз речь идет о Владиславе Галкине, сотруднике Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения РАН. Он занимается исследованиями в области механики сверхзвуковых течений.
Суть дела, как всегда, засекречена.
Одно нам непонятно в свете новостей об арестах ученых. Почему вам, «доценты с кандидатами», после этого все еще хочется работать на людей во власти, которые засовывают ваших коллег в репрессивную машину? Ведь очевидно, что вся эта «госизмена» - фабрикация.
Пусть вон Патрушев с Бортниковым и прочие спецслужбисты, которые вас преследуют, вместо вас «развивают науку».
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