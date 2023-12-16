The NYT рассказала о «самоубийственной» миссии ВСУ 3 16.12.2023, 21:18

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Ничего подобного не было ни в Бахмуте, ни в Соледаре.

Попытки Вооруженных сил Украины закрепиться на левом берегу Днепра и удержать плацдарм в Крынках являются «самоубийственной миссией». Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных, которые выражают беспокойство по поводу больших потерь и слишком оптимистичных заявлений чиновников.

Как пишет издание, солдаты и морские пехотинцы, принимавшие участие в переправах через Днепр, охарактеризовали наступление как жестокое и бесполезное, поскольку украинские воины при наступлении были сбиты на берегах реки или в воде еще до того, как они достигли другого берега.

Условия настолько тяжелые, отмечают бойцы, что в большинстве мест окопаться негде. Первые подходы, как правило, представляют собой болотистые острова, изрезанные ручьями, или луга, превратившиеся в трясину из грязи, и воронки от бомб, заполненные водой.

Самые ожесточенные бои развернулись в селе Крынки, на восточном берегу реки, в 20 милях вверх от Херсона, где украинские войска захватили узкую полосу домов — единственное место, где им удалось закрепиться.

Хотя недавно Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором утверждалось, что ВСУ создали на левом берегу несколько опорных пунктов, но морские пехотинцы и солдаты говорят NYT, что эти сведения преувеличены.

«Позиций нет. Нет такого понятия, как наблюдательный пункт или позиция. Там невозможно закрепиться. Переместить туда оборудование невозможно», – сказал один из собеседников издания. - «Это даже не борьба за выживание, это самоубийственная миссия».

Как отмечают бойцы, новым солдатам, прибывающим на восточный берег, приходится наступать на тела мертвых солдат, которые лежат в грязи, по несколько недель, поскольку вывезти их не могут из-за интенсивных обстрелов.

«Ничего подобного я не видел ни в Бахмуте, ни в Соледаре», — сказал один из бойцов.

Как отмечают бойцы, главным приоритетом является российская артиллерия и защита операций ВСУ. По словам одного из собеседников NYT, после двух месяцев боевых действий российские подразделения в этом районе и дальнобойная артиллерия были сильно подавлены, и могли двигаться только ночью.

«Они очень боятся, что Украина в этом месяце, весной или летом увеличит свою территорию, чтобы расширить и освободить восточный берег», сказал он, добавив, что он следил за радиоперехватами российских сообщений.

По его словам, даже небольшие территориальные приобретения дадут Украине возможность нанести удар по путям российских поставок в Крым. Но на данный момент операция через реку была сосредоточена не на прорыве, а на привлечении и уничтожении как можно большего количества российских войск, сказал он.

Хотя российская артиллерия была подавлена в некоторых районах, ее силы продолжают направлять на ВСУ разрушительные воздушные бомбардировки, ракетные удары и множество беспилотников.

«Левый берег был похож на чистилище», — сказал один из бойцов. «Ты еще не умер, но ты не чувствуешь себя живым».

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