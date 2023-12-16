Исторический прорыв для Украины Питер Дикинсон

16.12.2023, 21:34

2,776

Питер Дикинсон

Как решение ЕС изменит ситуацию в войне.

Европейские лидеры согласились официально начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Это знаковое решение — большой шаг к будущему членству Украины в Европейском союзе и моральная победа украинцев, которые защищают свою страну от продолжающегося вторжения России.

В ряде постов в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение начать переговоры о вступлении в ЕС — это победа Украины и всей Европы. «Историю создают те, кто не устает бороться за свободу», — прокомментировал он.

Высокопоставленные чиновники Европейского союза в Брюсселе также разделили праздничное настроение. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая долгое время была ярым сторонником более тесных связей ЕС с Украиной, заявила, что шаг к открытию переговоров о членстве был «стратегическим решением и днем, который останется выгравированным в истории нашего Союза».

Новости из Брюсселя как раз вовремя подбодрили украинцев — это произошло на фоне растущего уныния из-за военного тупика в войне с Россией и признаков ослабления решимости Запада продолжать поддерживать Украину до 2024 года и дальше. В последние месяцы новый крупный пакет помощи Украине со стороны США стал заложником внутренней политики, а в ЕС возникли внутренние разногласия по поводу амбициозных планов по предоставлению Украине долгосрочной программы поддержки. В то же время уровень обязательств о предоставлении новой помощи от международных партнеров Украины упал до самой низкой отметки с момента начала российского вторжения.

Эти негативные сигналы вызвали значительную тревогу среди украинской аудитории и породили волну международных спекуляций о потенциально катастрофических последствиях победы России, в случае, если Украина будет покинута союзниками. Между тем, настроение в Москве становится все более ликующим: недавно Путин похвастался, что Украине осталось бы жить всего одну неделю, если бы западная военная помощь прекратилась.

Решение ЕС существенно изменит общественное восприятие российского вторжения и придаст новый импульс военным действиям Украины. Хотя начало переговоров о вступлении не дает никаких гарантий относительно будущего членства в ЕС, оно представляет собой важную веху для Украины в геополитической реформации, начавшейся несколько десятилетий назад и получившей беспрецедентный импульс на фоне российского вторжения.

С 1991 года все политические лидеры независимой Украины на словах говорили о европейской идентичности страны. Однако в первые годы независимости практически ничего не было сделано для содействия интеграции Украины в ЕС. Это отсутствие прогресса было подчеркнуто в 2002 году, когда президент Европейской комиссии Романо Проди предположил, что Украина так же подходит на роль кандидата в члены в ЕС, как и Новая Зеландия.

Все изменилось в 2004 году, когда миллионы украинцев вышли на улицы, чтобы выразить протест против фальсификации президентских выборов и защитить зарождающуюся демократию в своей стране. Оранжевая революция стала переломным моментом для Украины и всего постсоветского пространства. Она ознаменовала идеологическое расставание с путинской авторитарной Россией и впервые поставила вопрос об интеграции Украины в ЕС.

В годы, последовавшие за Оранжевой революцией, Киев и Брюссель начали переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. К тому времени, когда этот документ был окончательно готов, президентом Украины стал прокремлевский политик Виктор Янукович. Несмотря на то, что Янукович выступал за сближение с Москвой, в ходе предвыборной кампании он обещал сохранить европейскую интеграцию Украины. Однако за несколько дней до подписания Соглашение об ассоциации, Янукович под давлением России сделал резкий разворот. Этот отказ вызвал повторение уличных протестов 2004 года. После нескольких месяцев жестких репрессий, в ходе которых были убиты десятки демонстрантов, украинские союзники Януковича в конце концов покинули его и он вынужден был бежать в Россию. Несколько дней спустя российские войска начали вторжение в Украину, в первую очередь захватив Крым.

Война, развязанная Владимиром Путиным в феврале 2014 года, привела к тому, что украинская поддержка интеграции в ЕС достигла рекордно высокого уровня. До 2014 года опросы общественного мнения часто показывали одинаковый уровень поддержки украинской общественностью более тесных связей как с Россией, так и с Европейским союзом. Однако прошедшее десятилетие эскалации российской агрессии резко сократило все еще остававшийся энтузиазм по поводу возвращения в орбиту Кремля. Вместо этого последние опросы показывают, что около восьмидесяти процентов украинцев поддерживают членство в ЕС. Зеркальное отражение этого сдвига общественного мнения можно встретить по всему ЕС, в котором поддержка будущего членства Украины значительно возросла с момента начала полномасштабного вторжения России.

За последнее десятилетие стремление Украины в ЕС стало олицетворять мечты страны о национальной трансформации и переходу от авторитарного прошлого и демократическому европейскому будущему. Все более жестокий ответ России на эти чаяния убеждает все большее число украинцев в необходимости решительно отвернуться от Москвы и добиваться членства в ЕС.

Эти настроения сегодня разделяет очевидное большинство европейских лидеров, которые пришли к выводу, что Украина больше не может оставаться в геополитической серой зоне и вместо этого должна быть интегрирована в ЕС. Путь к членству в ЕС остается долгим и сложным, но сегодняшнее решение — это большая победа для украинцев и важный момент в историческом возвращении Украины в европейское сообщество наций.

Питер Дикинсон, New Voice

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».