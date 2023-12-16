Протестантский пастор перевел Библию с оригинальных языков на белорусский 1 16.12.2023, 21:49

Над переводом он работал 12 лет.

Пастор минской протестантской общины «Церковь Иоанн Предтеча» Антоний Бокун сообщил, что был напечатан перевод Библии с оригинальных языков – древнееврейского и древнегреческого – на белорусский.

Над этим переводом Антоний Бокун работал 12 лет.

«В конце 2023 года Господь дал возможность напечатать Библию по-белорусски в переводе с древнееврейского и древнегреческого языков. Я начал этот перевод в 2011 году, с Божьей помощью закончил в 2023 году. Пусть Господу будет вся слава! Также большая благодарность всем, кто причастен к этому изданию», – написал пастор на своей странице в «Фейсбуке».

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