В США бывший агент ФБР осужден за работу на российского олигарха Дерипаску 2 16.12.2023, 21:55

Свою вину он признал.

Окружной суд Манхэттена приговорил к 50 месяцам тюрьмы и 40 тысячам долларов штрафа бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала, работавшего на российского миллиардера Олега Дерипаску. Американец признан виновным в нарушении санкций США и законодательства об отмывании денег.

55-летний Макгонигал 22 года служил в ФБР, перед тем как выйти в отставку в 2018 году. В последней должности в ведомстве он возглавлял отдел контрразведки бюро в Нью-Йорке, передает «Голос Америки». В эти годы он курировал в том числе расследования в отношении российских олигархов.

После выхода в отставку бывший контрразведчик, как сообщается, собирал для Дерипаски компромат на его конкурента,другого российского миллиардера Владимира Потанина. Макгонигал сотрудничал с Дерипаской вопреки наложенным на того в 2018 году санкциям и пытался помочь бизнесмену избежать ограничений.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс заявил, что Макгонигал «не оправдал доверие, оказанное ему страной» и «поставил под угрозу национальную безопасность, оказывая услуги ... российскому магнату, который действует как агент Владимира Путина». Макгонигал признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

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