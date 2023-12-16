Крысиная тактика Саша Сотник

16.12.2023, 22:17

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Выхода из «красного тупика» всего два.

Россия загнала мир в «красный тупик», приставив к голове ядерный пистолет. Никогда еще большевики не были столь дерзки. Конечно, они готовились напасть на Европу, но были вынуждены удовлетвориться ее переделом вместе с Гитлером. А когда что-то пошло не так, и дружбан Адольф решил «переделить» еще и их империю – быстро мутировали в антифашистов и вступили в антигитлеровскую коалицию. И на Нюрнбергском процессе уже вещали как «победители», хотя, по идее, должны были сидеть рядом с Герингом, Кейтелем и Риббентропом.

А потом была погоня за ядерной бомбой, Холодная война, шепелявящее старичье в Кремле, поражение от Запада в гонке вооружений и унизительный распад «совка». Словом, все пошло наперекосяк. Вечно кого-то догоняли, стояли в очередях, и мифический пломбир не перебивал вонь от уличных удобств. Посему счастье в виде спасительного КГБшника, успешно гадящего в трамвае, было таким желанным и долгожданным, что от явления плешивца внуки большевиков испытали поистине религиозный экстаз. При первых же звуках возвращенного гимна Александрова они расправили плечи, а потаскав «дедов на палках», налились реваншистской мощью. Понятно, что убийствами в Украине и натравливанием ХАМАС на Израиль эта красная ж*па нагадила миру похлеще Насраллы, и рвать ее будут с удовольствием.

Гэбэшный ренессанс был предопределен логикой системы, которой удалось выжить и умело мимикрировать. С учетом же ментальности деградирующего населения пост-совка, не было ни единого шанса на демократизацию, во что так охотно верили лукавые прагматики Запада: все эти Коли и Меркели, Берлускони и Саркози, Обамы и Макроны. Они, по сути, стали повитухами той большой войны, которую плешивец «еще и не начинал». У него мало времени. Через десять лет закончится эпоха Углеводородицы, и за «русские ресурсы» будут давать в морду. Нефтью и газом XXI века станут новые технологии. Именно за обладание ими и будет вестись скрытая борьба. С учетом же наращивания санкций, умноженных на обветшание инфраструктуры и общую деградацию империи с ее двуногим материалом, даже десяти лет у Путина нет. Поэтому следующая его каденция, скорее всего, будет финальной. Если весь последний срок, с 2018 по 2023 год крыса балансировала на грани мировой войны, помахивая ядеркой, и при этом откровенно убивая в Украине и опосредованно – в Израиле, - то следующий срок станет кульминацией всей эпохи путинского правления. С логичной развязкой.

Путин никогда не отступает. Делая шаг назад, он намечает направление для двух скачков вперед. Такова крысиная тактика. Затягивая войну в Украине, он надеется на общую усталость Запада. Оккупанты испытывают голод в боеприпасах? – но и союзники Украины твердят об опустошенности военных складов. Европа долгое время разоружалась, и теперь практически беззащитна перед лицом половозрелого дикаря. У него нет современного оружия, зато есть человекообразная масса, которую он воспринимает как расходный материал, и жалеть не будет. Тактика тотального нашествия дикой орды и «закидывания мясом» может на какое-то время сработать. Европа не хочет воевать? – совкопитеки считают это своим преимуществом. Кто их сдержит, если Путин укажет в сторону стран Балтии и скажет: «Пора вернуть свое, советское?» Шольц, только сейчас доперевший вместе со своим СДПГ до мысли, что их жестоко поимели хитрожопые русские, подкупившие и развратившие целое поколение политиков? Макрон, рефлекторно хватающийся за телефон в надежде развести плешь-фюрера на французский поцелуй во имя мира? Путин ждет Трампа. Только с ним он готов разделить этот мир. А если нет – тогда будет грандиозный «бара-бум» под развеселую кобзонятину.

Пропагандисты не скрывают своих ожиданий. Вот описание замера мнений мохнатиков: «Запад не будет бесконечно поддерживать Украину. Контрнаступление Украины оценивается как провальное практически всеми. В итоговой победе российской стороны практически никто не сомневается, однако некоторые указывают, что она требует возрастающего объёма трат. Следствием этого становится ухудшение жизни большинства населения страны, однако ментальная готовность к таким сложностям в социуме сформирована». И это все, что вы должны знать о пещерных настроениях. Они будут голодать, душить друг друга в очередях за яйцами, но «империя превыше всего». Будут грызть свои ракеты, облизывать гусеницы танков, похоронят сами себя, но не отступятся. Подарка, подобного тому, что Горбачев сделал Рейгану - в обмен на окорочка – не будет. Да и самих окорочков тоже. А мозги своих детишек совкопитеки начнут прожаривать с детсадовского возраста – чтобы «с раннего детства прививались от тлетворного влияния Запада». Следующее поколение должно быть тупым и беспощадным к внутренним и внешним врагам. А поскольку жрать будет нечего – должно уважать ягель и презирать круассаны. Репы на всех не хватит: царю нужны атомные субмарины! В Северодвинске пещерный адольфик заявил, что продолжит работу по «укреплению» своей «военно-морской мощи» за счет строительства атомных подлодок. «В ближайшие годы должны быть спущены на воду ещё три стратегических ракетоносца», — анонсировал Путин, накрыв оргастичным восторгом каждую безъяичную тварь. Ядерный пистолет к башке приставлен, курок взведен. И никто не знает, при каких обстоятельствах террорист-смертник сделает последний выстрел.

По большому счету, выхода из «красного тупика» всего два. Первый – ликвидация главаря террористов. Ведь после этого часть банды ожидаемо разбежится, другая начнет рвать друг друга в битве за престол, третья – сколачивать банды на местах, в надежде ухватить свой региональный кусок и, подчинив себе местное население, тихо и по-быстрому отделиться от пещеры на фоне грандиозного «шухера». Убийство Путина запустит механизм распада империи деградантов, что было бы самым лучшим выходом из тупика, поскольку фигуры, равнозначной плешивцу, система так и не родила. Сам Путин не позволил. Так что Путло – ее последний великий карлик, намоленный всей людоедской сволотой.

Есть и второй вариант: срочно вооружаться и готовиться к войне в Европе, ибо следующая цель озлобленных реваншистов – страны Балтии, которым дико хочется отомстить. Даже не вернуть, а именно – разрушить. Потому что «все, что не принадлежит дикарям – должно лежать в руинах». Судя по последним заявлениям европейских политиков, они начинают что-то понимать. Главное – чтобы это прозрение не пришло слишком поздно…

Саша Сотник, sotnik-tv.com

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