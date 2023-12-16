Российский пропагандист оконфузился в разговоре с израильским дипломатом 16.12.2023, 22:35

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Странный вопрос задал корреспондент ТАСС.

Кремлевский пропагандист оконфузился во время интервью, задав вопрос о «рождественском» перемирии на Ближнем Востоке.

На курьезный момент обратил внимание российский политолог Александр Морозов.

По его словам, конфуз произошел с сотрудником российского информационного агентства ТАСС. Политолог предположил, что на интервью с послом Израиля в Москве отправили неопытного корреспондента.

В ходе интервью пропагандист спросил у дипломата, планируют ли Израиль и ХАМАС договориться о «рождественском» перемирии на Ближнем Востоке. Израильский посол, по словам Морозова, деликатно ответил: «Простите, но для обеих сторон нет Рождества, и Новый год у нас в сентябре».

Рождество отмечают исключительно христиане. Новый год у иудеев, который еще называется Рош-ха-Шана традиционно отмечается в конце сентября-начале октября.

Мусульманский Новый год также отмечается в другой период. К примеру, в 2024 году праздник выпадает на 6-7 июля.

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