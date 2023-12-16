закрыть
16 декабря 2023, суббота, 22:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский пропагандист оконфузился в разговоре с израильским дипломатом

  • 16.12.2023, 22:35
  • 1,158
Российский пропагандист оконфузился в разговоре с израильским дипломатом

Странный вопрос задал корреспондент ТАСС.

Кремлевский пропагандист оконфузился во время интервью, задав вопрос о «рождественском» перемирии на Ближнем Востоке.

На курьезный момент обратил внимание российский политолог Александр Морозов.

По его словам, конфуз произошел с сотрудником российского информационного агентства ТАСС. Политолог предположил, что на интервью с послом Израиля в Москве отправили неопытного корреспондента.

В ходе интервью пропагандист спросил у дипломата, планируют ли Израиль и ХАМАС договориться о «рождественском» перемирии на Ближнем Востоке. Израильский посол, по словам Морозова, деликатно ответил: «Простите, но для обеих сторон нет Рождества, и Новый год у нас в сентябре».

Рождество отмечают исключительно христиане. Новый год у иудеев, который еще называется Рош-ха-Шана традиционно отмечается в конце сентября-начале октября.

Мусульманский Новый год также отмечается в другой период. К примеру, в 2024 году праздник выпадает на 6-7 июля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хартия души моей
Хартия души моей Ирина Халип
Netflix — те еще лопухи
Netflix — те еще лопухи Андрей Санников
Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска
Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип