На свободу вышел политзаключенный журналист Геннадий Можейко 16.12.2023, 22:46

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Его судили после заметки о погибшем айтишнике Зельцере.

Политзаключенный журналист Геннадий Можейко вышел на свободу в ноябре, следует из данных на сайте правозащитного центра «Весна». На это обратило внимание издание «Позірк».

На странице с информацией о политзаключенном на сайте правозащитного центра «Весна» указана дата его свобождения: 23 ноября 2023 года. Правозащитники не рассказывали о деталях освобождения Геннадия Можейко.

Вероятно, он полностью отбыл срок наказания.

Напомним, журналисту Геннадию Можейко, написавшему заметку о давшем отпор КГБ айтишнике Андрее Зельцере, 23 марта этого года присудили три года колонии общего режима.

Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси — ч. 1 статьи 368 (Оскорбление Лукашенко) и ч. 1 статьи 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Вину он не признал.

Как сообщалось в материалах дела, «Можейко, проявляя безнравственный интерес к экстремистской деятельности, являясь ее сторонником, действуя по мотивам политической и идеологической вражды, в период с 23 июня 2020 года по октябрь 2021 года совершил ряд преступлений».

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