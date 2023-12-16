«Самый настоящий дурдом»: белоруска записала эмоциональный ролик в TikTok о походе в больницу 16.12.2023, 23:03

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Медики ответили.

На этой неделе жительница Солигорска Анастасия пошла в местную детскую районную поликлинику. Женщине нужно было взять направление. Врач согласилась его выписать, но попросила медицинскую карту. В регистратуре женщине ее не дали. Расстроенная мама высказалась об этой ситуации в TikTok. Медики ей ответили, пишет «Зеркало».

— Хочется одним словом описать Солигорскую детскую районную поликлинику — дурдом. Самый настоящий дурдом, — эмоционально начинает ролик женщина.

Она рассказывает, что во вторник пошла в детскую поликлинику за направлением к кардиологу, которое ей было необходимо, чтобы «пройти все соответсвующие анализы» и попасть к специалисту, к которому ее ребенок был записан на пятницу.

— Врач сказала: «Без проблем, я вам выпишу». Это занимает две минуты. Людей на коридоре не было. Врач пошла на уступки. Попросила взять карту, но в регистратуре мне ее не дали. Мне ее просто не дали, — эмоционально описывает ситуацию женщина. — Говорю: «Хорошо, дайте мне талон на завтра». Отвечают: «На завтра мы талон не можем дать, потому что у вас нет своего лечащего врача. Он на больничном». Продолжаю: «Подождите, талон вы мне не даете, карту не даете, когда мне проходить все анализы?». Мне отвечают: «Ваши проблемы».

По словам женщины, с подобной ситуацией она сталкивается не впервые.

— Давно хотела это видео записать. Просто уже нет никаких сил, — продолжает Анастасия. — Летом у нас была ситуация с неврологом, когда у нее была очень плотная запись, и мы к ней не попали. А по итогу пришли, а у нее пустые коридоры. Говорю: «Примите нас, пожалуйста, у вас никого нет не то что под кабинетом, в принципе, никого нет в поликлинике. Коридор пустой». Мне сказали: «Мы работаем». Уверена, я не одна такая. Сил вам, мамочки, сил и терпения.

В комментариях автор видео уточнила, что, так как «нету нашего врача, и нет направления на анализы», в тот день она ушла из поликлиники. За нужной медпомощью ей пришлось обратиться в платный центр.

За четыре дня эмоциональное видео Анастасии в TikTok посмотрели более 174 тысяч раз. Многие пользователи возмущение женщины поддержали. Кто-то отмечал, что, если карту ей не дали, то сотрудница регистратуры сама должна была занести документ врачу.

Что говорят медики?

На видео мамы также отреагировали в Солигорской ЦРБ. Их комментарий по ситуации опубликовало местное издание «Шахцёр». В больнице объяснили, что медицинские документы (история развития ребенка) являются собственностью учреждения здравоохранения, и на руки их не выдают. Это регламентировано распоряжением Минздрава, внутренними документами Солигорской ЦРБ, а так же законом о сохранности персональных данных.

— В такой ситуации, как на видео, необходимо было оставить заявку на направление участковому врачу, оформление занимает минут 15-20, как правило, это выполняется после приема пациентов. Далее оформленное направление можно забрать в регистратуре детской поликлиники в любое удобное время с 7.30 до 20.00 в будни, — ввела в курс дела заместитель главного врача по детству и родовспоможению Светлана Бондарь. — Если назначен осмотр узкого специалиста (эндокринолога, невролога, кардиолога), то карточку регистратор выкладывает на ячейку кабинета специалиста в день консультации, и далее медсестра ее относит врачу до начала приема.

Она напомнила, что время ожидания консультации специалистов во время планового приема, а также различных исследований определены приказом Минздрава. Если врач не принимает пациентов, это не означает, что он свободен.

— Рабочее время врача включает в себя время на оформление документов, направлений и посыльных листов на медико-социальную экспертизу, — подчеркнула заведующая. — Кроме этого есть определенная нагрузка на врача по числу принимаемых пациентов, этот норматив также закреплен Минздравом. Экстренная и неотложная помощь оказывается незамедлительно и беспрепятственно при обращении.

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