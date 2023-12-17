Умер музыкант из первого состава AC/DC 17.12.2023, 5:56

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Колину Берджессу было 77 лет.

Первый барабанщик австралийской рок-группы AC/DC Колин Берджесс ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщается в официальном аккаунте музыкального коллектива в социальной сети Instagram.

«Очень жаль слышать о смерти Колина Берджесса», — говорится в заявлении.

Также в публикации отмечается, что артист был первым ударником рок-группы и пользовался большим уважением коллег. Как указано в сообщении AC/DC, у артистов остались только хорошие воспоминания о музыканте.

В конце представители коллектива пожелали Берджессу «зажигать» с миром. Вместо фразы rest in peace, которая на английский переводится как «покойся с миром», авторы публикации использовали фразу rock in peace, намекнув на род деятельности ушедшего из жизни барабанщика.

На момент смерти ударнику было 77 лет. Другие подробности, включая причину его ухода из жизни, в данный момент не уточняются.

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